Trump misturou negócios com política. E Bolsonaro já perdeu

Donald Trump - Foto: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

O governo de Lula sempre quis negociar a suspensão do tarifaço e Donald Trump topa negociar, mas o lado técnico. Política, não. Achar que Bolsonaro é vítima de perseguição, como o próprio Trump disse, é abdicar da soberania nacional, o mesmo que entregar a alma ao diabo.

Quando a PGR apresentou as denúncias contra Bolsonaro, ontem, carimbou a decisão nacional. Nada a ceder. Haja o que houver no desfecho do caso, Bolsonaro já perdeu. Aliados dele se rebelaram, o feitiço virou contra o feiticeiro, como disse Joice Hasselman, ex-líder do governo Bolsonaro em 2018, hoje inimiga: “Ao invés de ajudar, empurrou Bolsonaro para mais perto da prisão”.

Também nas redes, o senador baiano Otto Alencar (PSD) disse que, ao tentar se livrar das acusações contra ele, “Bolsonaro colocou os interesses dele acima dos do Brasil”. E foi. Tanto que muitos bolsonaristas se posicionaram abertamente contra.

Ajudando Lula – Mais que isso. O tal tarifaço também ajudou a turbinar o próprio Lula, que vinha mal e já começou a reagir nas pesquisas.

Na banda de Bolsonaro, o clima é sorumbático. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o que chegou a dizer que bombas atômicas poderiam ser atiradas no Brasil, calou. O irmão Eduardo deixou o mandato de deputado federal e prefere ficar nos EUA.

Essa loucura também atingiu Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que era apontado como alternativa em 2026: começou tentando culpar Lula, mas recuou. O empresariado paulista é um grande perdedor com o tarifaço.

Mucuri, a luta quase perdida contra o avanço do Atlântico

Os 40 mil habitantes de Mucuri, no extremo sul da Bahia, vizinho norte do Espírito Santo e outro tanto de Minas Gerais, dizem estar acostumados com uma velha briga contra o mar.

Lá, as águas do Atlântico engoliram em 20 anos casas, hotéis, pousadas, barracas, ruas e praças inteiras, criando um cenário dramático. O jornalista Athylla Borborema acaba de lança o web doc Quando o Oceano Venceu, documentário mostrando a vastidão do drama, com detalhes.

Na fita está dito que só em 2020 a erosão marinha parou com a devastação, após devorar um espaço de 700 metros, no qual estavam seis ruas, três praças e quatro transversais.

Só a partir de 2021 começou uma reconstrução, mas moradores dizem que ainda há a forte sensação de insegurança. Empresários, por exemplo, têm medo de investir.

Rua Betel, esquecida na limpeza, lembrada no IPTU

Moradores da Rua Betel, em Itapuã, na entrada da Ladeira do Abaeté, com o fotógrafo Xando Pereira à frente, reclamam que nunca, em tempo algum, a limpeza pública passou por lá, os moradores é que se viram. Mais: eles contam que a rua sequer é cadastrada no sistema de limpeza. E aí Xando faz a ressalva:

– Mas o IPTU chega pontualmente.

Ele conta que tem a Travessa Betel e a Rua Betel, esta um pouco mais acima, no sentido de quem vai para a Lagoa do Abaeté, ambas em homenagem a Beto Betel, ainda hoje vivo e ativo, que morava lá quando chamavam de ‘Beco de Beto Betel’. E diz que ela hoje é toda pavimentada, ‘só falta a coleta do lixo’.

Lula pagando a Juazeiro

A presença de Lula em Juazeiro, amanhã, segundo Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do MDB, é mais que botar a cidade no cenário federal, como falou o prefeito Andrei da Caixa (MDB).

– Juazeiro ficou anos sem investimentos federais, essa é a verdade. A liberação de obras federais, agora, é para tirar o atraso, reparação histórica.

Juazeiro, com Andrei, é o município mais importante da Bahia governado pelo MDB

REGISTROS

Festival do Tempero 1

Everaldo Batista, secretário de Turismo de Itaparica, celebra a adesão do município ao Festivaldo Tempero Bahia, uma criação da 2D Projetos Culturais e Eventos que deu certo. Já participam Salvador, Feira de Santana, Vale do Capão, Morro de São Paulo e Vera Cruz.

Festival do Tempero 2

Diz ele que a adesão agrega valor turístico, com a badalação da culinária. Este ano, a 8ª edição será de 28 de agosto a 7 de setembro. Em todos os municípios, o tema é Biomas da Caatinga - Licuri, caju, cana-de-açucar, umbu, milho e mandioca.

Dominó do British

O Bahia British Club, ou Clube Inglês terá, amanhã e sexta, a 4ª edição do seu Torneio de Dominó, este ano em homenagem a George Fragoso Modesto, advogado, confrade, que faleceu em fevereiro último. Amanhã, 18h, serão as preliminares, sexta, 12h, as finais.

Julho das Pretas

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento (CEA) da Procuradoria Geral do Estado (PGE) fará, dia 25 (quinta da semana que vem), a roda de conversa Saúde da Mulher Negra, para celebrar o Julho das Pretas, mês da luta e resistência das mulheres negras na América Latina e no Caribe (14h30).