Um Natal tenebroso em Iraquara. O assassinato do vereador chocou

Famosa por ostentar uma grande variedade de belas cavernas, o que atrai turistas do mundo inteiro, Iraquara, na Chapada Diamantina, viveu uma noite de Natal muito mais para infernal.

Bem na entrada do Parque da Dolina, o cartão postal da cidade, a porta de entrada para as cavernas, o vereador Samuel Oliveira Satelis Alves, o Samuel Farofa (PCdoB), 37 anos, foi assassinado a facadas e tiros.

O que houve? Ontem, no fim da tarde, Samuel foi sepultado e em meio a intensa comoção todos faziam a mesma pergunta. Lá, as eleições foram tranquilíssimas, com Nino Coutinho (PSD) se elegendo prefeito com mais de 72% dos votos. E Samuel nem se reelegeu.

Tempos ruins – Essa situação, em tese, descarta a ideia de crime político, mas nem mesmo a polícia tem ideia da motivação. Apenas que os executores chegaram numa moto e depois fugiram noutra.

Outra das hipóteses cogitadas é o fato de que Samuel era agiota, mas do episódio a única coisa factual até agora foi o grande choque, como diz Osiel Lélis (PCdoB), o vice-prefeito reeleito, correlegionário e amigo da vítima.

– Era uma figura muito querida, onde chegava irradiando alegria. Eu soube disso já 10 da noite. Não dormi.

Comentando o fato, ontem, o deputado Zó (PCdoB) lembrou que, início do mês, em São João, Pernambuco, o vereador reeleito Renato Virgulino (Republicanos) foi assassinado.

– Eu nunca vi tanto vereador assassinado como agora. Coisa triste.

Em Bonfim, o capitalismo e o comunismo se afinaram bem

O deputado Bobô (PCdoB) participa, hoje, de reunião na Associação Comercial de Senhor do Bonfim, o maior entreposto comercial do nordeste baiano, junto com o empresariado local para a apresentação do projeto executivo do centro de abastecimento.

Diz Bobô que a Ceasa local é uma velha aspiração do empresariado, que Jerônimo está apoiando. Com uma ressalva: o doador do terreno é o ex-deputado Paulo Braga, que segundo Bobô, já se consagrou como grande benfeitor da terra.

– Além desse terreno, ele também doou terrenos para a Policlínica, da Escola de Tempo Integral, da Uneb, do Codetan, do Clube da Embasa e por aí. Merece nossos aplausos.

Paulo Braga é ligado à agropecuária, dono de vastas extensões de terra, e Bobô de um partido comunista. Como se vê, lá capitalismo e socialismo casaram bem.

Wagner no ‘modo fofura’



Sempre com tiradas bem humoradas, o senador Jaques Wagner (PT) postou no Instagran que está no modo fofura. E a foto em almoço com as netas Laura e Alice, filhas de Mateus, o filho, e a prima Marina. Diz ele que ‘é uma pausa no expediente’. E ressalva: ‘O ano ainda não acabou, viu?. O trabalho segue por cá. Bom restinho de semana, gente’.

Como é amigo de Sidônio, o marqueteiro de Lula, o Feliz Ano Novo vem no capricho.

Paulo Câmara toma posse na Alba, mas pegando leve

Paulo Câmara (PSDB), o suplente do deputado Pablo Roberto (PSDB) na Assembleia, toma posse, hoje, depois que o titular renunciou para assumir, dia 1º, mandato de vice-prefeito em Feira de Santana: após passar bom tempo na base do vai não vai, decidiu ir.

Mas Paulo Câmara, que já foi vereador em Salvador por quatro mandatos e deputado estadual até 2023, ainda está cauteloso sobre falar a respeito dos seus projetos agora.

– Só vou falar depois que eu tomar posse, mas prometo que assim que isso acontecer direi sem problemas o que quero do mandato.

Paulo sempre foi ligado ao ex-prefeito de Salvador Antonio Imbassahy.

REGISTROS

Multas e ponte

Irritado com uma multa de R$ 1.367,96 recebida por ter feito uma ultrapassagem na BA-001, o motorista foi avisado de que agora, nas rodovias, tem radar para tudo, mirando o trânsito o tempo inteiro. Desabafou:

– Esses radares só não olham buracos na pista e nem ponte ameaçando cair!

Murilo Mármore

Murilo Mármore, prefeito de Vitória da Conquista de 1989 a 1993 pelo velho MDB, no tempo em que a briga contra a ditadura ainda rendia frutos políticos, foi sepultado sob forte comoção. Ele tinha 81 anos e não resistiu a um AVC. Como prefeito, o foco eram políticas para atender aos carentes.

Capital da Cebola

O mix de ‘capitais’ que ostentam o status por conta das suas identidades econômicas e culturais ganhou mais um item. O deputado Diego Castro (PL) apresentou projeto que transforma João Dourado, na região de Irecê, na Capital da Cebola.

Durval comendador

Já o deputado Euclides Fernandes (PT) propõe a Comenda 2 de Julho para Durval Lelys, um dos arautos da axé-music. ‘Ele merece as reverências dos baianos’.