Uma boa notícia: a Codesvasf vai dar a largada do Canal do Sertão | A TARDE

Da festa dos 50 anos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), celebrada com sessão especial ontem na Assembleia, quem ganhou os presentes foi a Bahia.

O presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Pinto, que também visitou A TARDE, deu duas boas notícias.

1 — O projeto Baixios de Irecê, que fica entre Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, vai ser completado, totalizando uma área irrigada de 100 mil hectares, pela empresa Germina Brasil, vencedora da concorrência, que vai gastar R$ 1,2 bilhão e gerar 350 mil empregos.

2 — No fim deste ano ou no mais tardar no início do próximo, o governo vai investir R$ 400 milhões, recursos já assegurados no PAC, que tem o DNA do ministro Rui Costa, para dar o start no Canal do Sertão, velho sonho do nordeste baiano, o pedaço mais seco do estado.

Revolução —Marcelo ressalva que o Baixios de Irecê é simplesmente o maior projeto de irrigação de toda América Latina, algo excepcional:

— O projeto é fantástico, uma referência em todo Brasil.

Já com o Canal do Sertão ele é mais cauteloso. O projeto, a banda sul da transposição do São Francisco, que vai botar água em 300 Kms passando por 44 municípios e perenizando as bacias do Salitre, Tourão/Poções, Itapicuru e Jacuípe, percorrendo 300 quilometros.

Os projetos, mais a produção de energias de fontes limpas, como a eólica e solar simplesmente vai redesenhar o mapa econômico da Bahia. Ou melhor, é a nova Bahia chegando.

Colaborou: Marcos Vinicius

Raimundinho entre colegas

Pré-candidato a prefeito em Dias D’Ávila, onde vai enfrentar o prefeito Alberto Castro (PSDB), o deputado Raimundinho da JR (PL) fez um encontro anteontem na cidade e botou na mesa oito colegas deputados de vários partidos, como Hassan, Niltinho e Eduardo Salles, do PP, e Fabíola Mansur (PSB), que justificou:

— Ele tem sido muito leal nas causas das mulheres.

Ou seja, pela Alba, ele já larga com vantagem.

Rui envia um vídeo a Geraldo

A grande ausência no lançamento da pré-campanha de Geraldo Junior (MDB) ontem foi a do ministro Rui Costa (Casa Civil). Mas justificou, está em viagem oficial na China. E mandou um vídeo declarando apoio. Já o deputado Sargento Isidório (Avante), candidato nas duas últimas eleições, disse que está na hora de fazer outra história:

— Nas outras, o governo apoiava todo mundo e acabava não apoiando ninguém.

Gilbert fica fora da eleição

Ficou todo mundo em Feira de Santana de olho no Diário Oficial de ontem para ver se D. Gilbert Lucas, presidente da Fundação Hospitalar de Feira, cotada para vice de Zé Ronaldo (UB), renunciaria. Nada.

Subiu a cotação de D. Ana Cristina, esposa do deputado Zé de Arimatéia (Republicanos). Lá, de Colbert, renunciaram Sérgio Carneiro, secretário dos Transportes, Moura Pinho, o de governo, e Maurício Carvalho, do Procon.

São Miguel das Matas, o paraíso dos terremotos

São Miguel das Matas, município do Vale do Jiquiriçá, com pouco mais de 10 mil habitantes, vizinho de Santo Antônio de Jesus, Laje, Amargosa e Varzedo, festeja amanhã os seus 133 anos de emancipação consolidando a fama de terra dos terremotos, o que é bastante pertinente, segundo o prefeito Valdelino de Jesus Santos, o Baleia (PSDB).

— Lá a terra treme com muita frequência. Agora no inverno diminui muito, mas no verão quase toda semana tem um.

Baleia diz que o pior deles aconteceu no fim de agosto de 2020, com magnitude de 4.6, quando mais de 70 casas foram atingidas. Apesar dos pesares, amanhã tem festa.

