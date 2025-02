UPB vai sacramentar o nome de Wilson Cardoso presidente terça

Wilson Cardoso, de Andaraí: ‘Estamos prontos para a UPB’ - Foto: Divulgação

Salvo um imprevisto bombástico, Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí, será oficialmente consagrado como presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) na próxima terça-feira, para suceder Quinho de Belo Campo (PSD).

A eleição para a nova diretoria está marcada para 13 de março, conforme o edital já publicado, e terça a Comissão Eleitoral se reúne para homologar as chapas. Como tudo indica que haverá chapa única, pilotada por Wilson, não precisará haver eleição, apenas será marcada a data para aclamação dele.

Até o início de novembro nada menos do que oito prefeitos (ou prefeitos eleitos) se colocavam como pré-candidatos. Wilson, que integra a atual diretoria e transita fácil entre colegas, foi costurando, costurando até que só restou Phellipe Brito (PSD), de Ituaçu, com quem também acabou se entendendo.

Com Lula –Wilson se diz pronto para a missão. Afirma que no processo de articulações já conseguiu dois feitos. Um é a filiação à UPB de 100% dos municípios. Antes, apenas 390 estavam, agora só faltam dois, que ele promete fechar neste fim de semana. Também diz que dos 417 municípios baianos, 256 têm menos de 22 mil habitantes, e quase não têm profissionais disponíveis e nem dinheiro para bancar projetos.

– Vou fortalecer muito, botando todo gás, o setor de elaboração de projetos. Prefeitos perdem muito dinheiro de emendas por falta de projetos.

Wilson tem uma série de outras boas ideias. Ele revolucionou Andaraí em quatro mandatos. Vai revolucionar a UPB?

Colaborou: Marcos Vinicius

Sussuarana, onde a bandidagem assusta, apesar dos hóspedes top

Colado ao Centro Administrativo da Bahia, onde ficam as maiores autoridades do Estado em todos os poderes, o bairro de Sussuarana, na rua principal, a Ulysses Guimarães, também pega uma fatia de poder.

Lá ficam a Justiça Federal em Salvador, com o Fórum Teixeira de Freitas, a Superintendência Regional do Ministério Público, a Agência Nacional de Mineração, o DNOCS e o Incra, além de bancos e edifícios empresariais, mas mesmo assim o crime organizado trocou tiro por lá e cravou no muro da Justiça: Muita bala no estado.

Moradores dizem que pensaram que esses órgãos iriam elevar a qualidade do bairro, mas temem o inverso, que eles saiam.

Lá, um morador de dez anos no bairro e três meses com uma casa comercial diz que roubo de celulares e afins é normal, escurraçar as instituições lá instaladas é estupidez.

As vagas no TCE entram na roda viva da política

Antonio Honorato, conselheiro do TCE, completa 75 anos no dia 27 de julho. Isso quer dizer que ele estará compulsoriamente aposentado, sobra uma vaga. Outra vaga é a de Pedro Lino, que morreu em setembro do ano passado.

A que ainda vem, tudo bem, mas a segunda, a de Lino, está sub-júdice, com os auditores fiscais dizendo que a vaga é deles, e governistas falando que ainda precisa de regulamentação.

Seja como for, o fato é que as duas vagas no TCE vitaminam o tititi político. Dizem nos bastidores que o deputado federal Afonso Florence (PT), chefe da Casa Civil do governo, é candidato forte a uma vaga, a de Lino, para sair já. Fala-se também que haverá uma vaga técnica.

Republicanos se ajustam

O deputado federal Márcio Marinho, presidente estadual do Republicanos, comandou ontem reunião para discutir alinhamento político e diretrizes da sigla em Salvador.

O encontro teve a participação de todos os deputados da sigla, mas foi fechado. Marinho diz que em Salvador vai tudo bem, com quatro vereadores, e o jogo agora é lutar para expandir a sigla pelo interior afora.

O partido foca agora 2026.