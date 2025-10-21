UPBinho, a Inteligência Artificial entra em cena a serviço dos prefeitos

governador Jerônimo Rodrigues anuncia construção de novas unidades de saúde e entrega 30 micro-ônibus para Consórcios de Saúde - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), marcou um golaço ontem ao realizar o Encontro Estratégico: Parceria que Transforma.

Lá estavam Jerônimo, os três senadores baianos, Jaques Wagner, Otto Alencar e Angelo Coronel, e mais de 250 prefeitos, além de secretários e deputados. Ele apresentou o desenho da nova sede da UPB, que pretende inaugurar em agosto do ano que vem, ao custo de R$ 5,8 milhões obtidos com uma emenda de Jaques Wagner.

Jerônimo cedeu o terreno para a ampliação, firmou-se convênio de pouco mais de R$ 310 milhões para a construção das policlínicas em Feira de Santana, Ibitirama, Ipirá e Seabra, o que fecha o ciclo nos 27 territórios baianos, além da construção de 11 CAPs e 120 UPAS.

IA em cena –Mas um fato chamou particularmente a atenção. Entrou em cena o UPBinho, um boneco que na real é a Inteligência Artificial a serviço dos prefeitos.

O UPBinho vai dar consultorias em todos os campos, no direito, na arquitetura, na modulação de projetos e também para orientar prefeitos a se livrar de pepinos financeiros herdados de antecessores.

Diz Wilson que o esforço vem sendo feito para antenar os municípios com os tempos modernos.

– Só vejo sentido na administração pública com o propósito de fazer as coisas positivas acontecerem. É nessa barca que estamos.

Ele marca época na UPB.

PSDB mostra insatisfação, mas outros aliados de Neto também

Carlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador, já deu o tom, disse publicamente que o PSDB, o partido dele, pode desembarcar do time de ACM Neto e apoiar Jerônimo, e outros integrantes do partido carimbam a tese.

Os tucanos se dizem esvaziados. Ocupam a Secretaria de Saúde que está toda endividada e não contrata ninguém. Ou seja, como dizem, ‘é uma pasta pura’.

Alguns afirmam que o mix de insatisfações vai para além do tucanato. Na semana passada, por exemplo, ACM Neto foi a Barreiras, onde encontrou-se com o ex-prefeito Zito Barbosa, pré-candidato a deputado federal, ao lado de João Roma, presidente do PL, e do deputado federal Paulo Azi.

Mas deixou de lado o deputado estadual Manuel Rocha e o secretário Cacá Leão, ambos de olho numa vaga em Brasília e com conexões em Barreiras. Deu resmungos.

Otoniel internado

Presidente da Associação dos Ex-deputados da Bahia e figura sempre presente na área central do restaurante da Alba, Otoniel Saraiva, 74 anos, até quinta passada estava lá marcando presença, mas saiu de cena.

Ele sentiu-se mal, ao que dizem pegou uma pneumonia e está internado no Hospital Tereza de Lisieux. A presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), disse que a Casa assumirá as despesas.

Comenda João Durval, a honraria enxuta da UPB

No mix de iniciativas anunciadas ontem na UPB está a criação da Comenda João Durval Carneiro, uma promessa que Wilson Cardoso (PSB), prefeito da entidade, fez em março, quando tomou posse. Serão concedidas apenas três por ano (para não vulgarizar), a pessoas que prestam serviços aos municípios.

Sérgio Carneiro, ex-deputado, hoje secretário da Mobilidade em Feira de Santana, agradeceu em nome da família a escolha do nome do pai para a honraria. Destacou as ações de Durval e cravou:

– Meu pai foi uma referência da sua época. A ideia era ser igual a ele. Minhas três filhas são melhores que eu. Eu não consegui. Meu pai se fez e jogou a fórmula fora.

REGISTROS

Servidores em festa 1

O Espaço Josaphat Marinho, logo na entrada da Alba, normalmente reservado para exposição de artes, ontem virou palco para a apresentação dos artistas da Casa, que desta forma abriram a celebração da Semana do Servidor Público.

Servidores em festa 2

Entre os artistas que trabalham na Alba se apresentaram Rita Tavares e Ana Paula Borges. E deu público. Os colegas lotaram a área, para dançar e aplaudir.

Replantio de mangue

O projeto Recife das Pinaúnas – Movimento Replantio, executado em parceria com a Acelen, iniciou nova etapa na comunidade quilombola do Passé, em Candeias. Até dezembro, 100 alunos das Escolas Albertina Dias Coelho e Castro Alves vão plantar 600 mudas de mangue. Em outras quatro etapas foram coletadas 1,1 toneladas de resíduos e plantadas 1450 mudas de mangue.

Clezão comendador

Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, um dos presos por envolvimento no 8 de janeiro, que em novembro do ano passado morreu de infarto aos 45 anos, vai receber a Comenda 2 de Julho post mortem da Alba. O autor é o deputado Diego Castro (PL), que justificou: ‘É um ato de justiça histórica’.