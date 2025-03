Wagner aposta na virada: “Pesquisa é para orientar e não amedrontar”

Jaques Wagner Ping pong com senador Jaques Wagner (PT) Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 02/01/2025 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Jaques Wagner, o senador, foi ao camarote do governo no Campo Grande terça à tarde para ver Ivete Sangalo. E como no Brasil a vida começa depois do Carnaval, nesta Quinta de Cinzas ele fala que, para 2026, o time de Lula vai tentar jogar um novo jogo.

Hoje, as pesquisas apontam que Lula está com a popularidade em baixa e até uma do Datafolha deu Bolsonaro na frente dele entre os preferidos para 2026. Wagner já tem o roteiro a seguir.

– Pesquisas servem como orientação e não para amedrontar. Estamos nos esforçando para chegar a 2026 fortalecidos, realizando negociações, ajustando as falhas de comunicação e de braços abertos para agregar outros partidos que queiram se unir à nossa base.

Cantando Leão –Na hora em que Wagner conversava com os jornalistas, Cacá Leão, filho do deputado João Leão, que foi o vice-governador nos oito anos de Rui Costa, hoje secretário de Bruno Reis, foi passando, os dois se cumprimentaram com aperto de mão. Logo Wagner foi perguntado se ele aceitaria o PP com João Leão e tudo:

– Houve um desconforto em 2022, mas em 2026 estamos de braços abertos.

Wagner evoca as experiências dele, de Rui Costa e de Jerônimo, todos três começando lá atrás, segundo as pesquisas, mas acabaram na frente. Claro que ele está certo, com uma ressalva: no cenário de hoje Lula não está tão bem e o próprio PT bem sabe que a questão federal influencia a estadual.

Colaborou: Marcos Vinicius

Ivete fez a diferença no Carnaval pela boa energia

Ivete Sangalo levou o troféu de melhor música do Carnaval 2025 com “O Verão Bateu em Minha Porta”, que ela divide a autoria com Samir Trindade, Radamés Venâncio e Gigi Cerqueira, mas bem que merecia o título de Rainha dos 40 anos do axé.

Jornalistas no Carnaval dizem que ela sacudiu bumbuns e corações, tanto que no Campo Grande bradou:

– Eu vou botar pra fuder!

E na voz, na forma e no momento com ela soou como poema lírico, segundo alguns. Ainda no Campo Grande, ela premiou o radialista Cristovão Rodrigues.

– Meu mago, meu muso, parceiro de longos anos, respeito máximo por você, grande carnavalesco. Em nome de todos os artistas nesses 40 anos de axé music, agradecemos a você.

Dizem que ela faz a diferença pela boa energia que exala dentro e fora de campo.

Adolfo apoia Ivana na Alba

O deputado Adolfo Menezes (PSD), afastado da presidência da Alba após ter sido reeleito para um 3º mandato, se diz tranquilo com a decisão e que a deputada Ivana Bastos (PSD) tem total apoio dele para permanecer sem nova eleição, mas ressalvou:

– Até eu já esperava essa decisão. O que ninguém esperava é que isso ocorresse de forma tão célere. É lamentável a interferência do Judiciário nos assuntos do Legislativo.

Rebeca, a 1ª dama, diz que leva agenda pesada na boa

Normalmente uma figura discreta, Rebeca Cardoso, esposa de Bruno Reis e portanto a 1ª dama de Salvador, 36 anos, enfermeira e estudante de medicina, no Carnaval deste ano entrou na avenida. Acompanhou o marido na folia, especialmente no camarote do Campo Grande, e conversou tranquilamente com jornalistas.

Ao ser indagada se não sentia ciúmes ao ver o marido com a rotina intensa, levou no riso.

– Ciúmes nenhum. Eu entendo a rotina dele e estou ao seu lado ajudando a realizar essa grande festa para um povo que merece muito. Adoro ver o carinho que as pessoas demonstram por ele nas ruas. Trabalhamos, mas também nos divertimos juntos.