Wagner se diz ‘candidatíssimo’ e Coronel também, Rui age como tal

Publicado quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 6:05 h • Atualizada em 23/10/2025 às 7:58

Coronel terá que disputar espaço com Rui Costa e Jaques Wagner se quiser reeleição ao Senado - Foto: Reprodução | Alba

Jaques Wagner onde vai repete o bordão, é candidatíssimo à reeleição ao Senado. Angelo Coronel, cujo mandato também expira ano que vem, entrou no mesmo tom, se diz candidatíssimo. E Rui Costa não se diz candidatíssimo, mas age como tal.

Em síntese, a formação da chapa governista baiana para 2026 dominou a pauta política neste início de semana. É certo que Jerônimo estará na cabeça, como candidato à reeleição, e Wagner, como o líder da era do PT no poder também.

Rui Costa foi governador oito anos e se reelegeu em 2018 com 75% dos votos. Também fala por si, com aval de Lula. E Coronel, quem fala por ele é o senador Otto Alencar, líder do PSD. E o que diz Otto?

– É cedo. Ainda tem muito tempo pela frente, isso só estará resolvido lá para junho do ano que vem. Até lá, vamos conversar e nos ajustar.

Sobra – Se a chapa for com Jerônimo governador, Wagner e Rui senador, Coronel sobra. Dizem entre governistas que apenas estaria acontecendo o mesmo que ele fez com Lídice da Mata em 2018, na época candidata à reeleição, e sobrou.

Quem também sobraria é o vice-governador Geraldo Júnior, já que, prevalecendo a chapa puro sangue, como chamam, a vice ficaria para o PSD de Otto. E o que Geraldinho diz disso?

– Me deixe fora. Não quero conversar sobre isso.

Mas Geddel Vieira Lima, que fala pelo MDB, quer. E defende que a chapa seja a mesma. O certo é que no ajuste final, alguém vai sobrar.

Título a Marina Silva tensiona sessão na Alba. Mas acabou bem

A votação do projeto que concede o título de Cidadã Baiana à ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, iniciativa do deputado Marcelino Galo (PT), causou furdunço na sessão de ontem na Alba.

O deputado Samuel Júnior (Republicanos), que é evangélico e bolsonarista, reagiu pedindo que fosse registrado o seu voto contrário mesmo antes do projeto ser colocado em pauta, o que criou mal estar.

O deputado Robinson Almeida (PT) se disse indignado com a reação do colega, Samuel se zangou, pediu a verificação de quórum alegando que havia um acordo prévio para votar outros projetos de deputados com dispensa de formalidades.

A base governista fez intensa articulação, Samuel recuou e acabou retirando o pedido do quórum. A votação fluiu. Foram aprovados 12 projetos, um do Executivo e 11 de deputados, o de Marina incluso.

A candidatura de Rowenna

Sempre citada como possível candidata a deputada federal, a secretária de Educação, Rowenna Brito, não descartou a ideia de candidatura, mas com outro foco.

– Eu sou candidata a me tornar a melhor secretária de Educação do Brasil.

Se é que o é, o desafio para ela é grande. No ranking do Ideb a Bahia está com nota 4,9, atrás de 20 outros estados. Mas ela diz que está correndo para vencer isso.

Com Wilson na UPB, quem fica em Andaraí é Milena

Na presidência da UPB, Wilson Cardoso (PSB), 73 anos, prefeito de Andaraí pela quinta vez, cumpre agenda intensa, entre Salvador e Brasília. Ele fica 15 dias lá, 15 dias cá. E como fica Andaraí quando ele está cá? Wilson passa a bola para a vice-prefeita Milena Santos, 45 anos, enfermeira, e pessoa da estrita confiança dele que se diz muito bem.

– Mais de 80% da nossa gestão é composta por mulheres. As secretarias de Assistência Social, Saúde e Administração são comandadas por mulheres. Então, como boas lideradas, seguimos conforme as orientações dele.

Ela diz que a forte presença feminina na administração não é acaso. Vem da sensibilidade, que numa cidade pequena faz a diferença.

REGISTROS

Novos baianos

Renan Filho, ministro dos Transportes, e Jáder Barbalho Filho, ministro das Cidades, vão virar cidadãos baianos sexta. Os títulos, o primeiro de autoria do deputado Matheus Ferreira (MDB), e o segundo da deputada Maria Del Carmen, serão entregues às 10h.

Assaltos no CAB

Duas funcionárias da Assembleia foram assaltadas semana passada nas imediações da Alba, no CAB, por homens armados num Celta preto. Levaram celulares e bolsas. Pior: dizem lá que não é a primeira vez e com o mesmo carro. Elas dizem que bem pertinho tem uma unidade da PM.

Agenda refeita

A chuvarada que bateu na Bahia nos últimos dois dias forçou Jerônimo a mudar a agenda. Ele ia a Santo Antônio de Jesus hoje entregar obras, mas cancelou. Diz o vereador Uberdan Cardoso (PT) que ele irá ‘assim que as condições climáticas permitirem’.

Limão Drink’s

Tradicional point de amigos em Feira de Santana, o Bar Limão Drink’s foi fechado pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Feira de Santana após 40 anos ininterruptos ativo. Motivos alegados: o espaço da cozinha é inadequado e a qualidade da água lá está ruim.