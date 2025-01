Zé Rocha, uma vida no céu, buscando o paraíso

- Foto: Divulgação | Levi Vasconcelos - Ag. A Tarde

O médico Manoel Cavalcanti Novaes, pernambucano de Floresta que adotou a Bahia desde menino, está na história. É o recordista nacional de mandatos consecutivos, foi 12 vezes deputado federal, de 1933 a 1989, 54 anos. Morreu em janeiro de 1992, aos 84 anos, curtindo o apelido que o eleitorado botou, ‘Vaca santa do sertão’.

Outro médico, José Alves Rocha, o Zé Rocha, 76 anos, baiano de Coribe, está quase na mesma pegada. Também já é deputado pela 12ª vez consecutiva, ou 48 anos, com uma diferença: ele foi quatro vezes deputado estadual, a partir de 1979, e está no oitavo mandato de federal, enquanto Novaes foi só federal.

Então, já que a longevidade no poder permeia médicos, a pergunta a Zé Rocha: o senhor ainda se acha em condições de passar uma receita para alguém?

– Não. A minha especialidade era anestesista. No início do mandato tinha um eleitor que exigiu minha presença 10h30, eu disse que só podia ir meio-dia e meio, ele insistiu, em também, mas acabei pedindo demissão do hospital.

Água –Novaes hoje é nome de colégios (como em Salvador), ruas, avenidas e até hospital, como em Itabuna, Zé Rocha ainda está na estrada, mas os dois tiveram a mesma pegada.

Além de médicos, construíram uma forte identidade com a alma sertaneja. Diz Zé Rocha que garantir água na maior parte do território baiano é dever sagrado de todo político que circula no estado.

– Sempre há o que fazer e ainda há muito por fazer. Mas tivemos alguns avanços, graças ao conjunto dos esforços. Aqueles paus de arara levando sertanejos em debandada a gente parou de ver.

Outro detalhe importante é que Zé Rocha já tem data para acabar o seu périplo pela Câmara dos Deputados, é 1º de fevereiro de 2027, quando acaba o atual mandato. Ele vai passar o bastão para o filho, o deputado estadual Manuel Rocha (UB), duas vezes prefeito de Coribe, a quem já anunciou o apoio a federal em 2026.

Olho no céu –E vai pendurar as chuteiras? Qual o que. Ele planeja um salto maior. Vai ver se se encaixa numa das vagas para a disputa do Senado na chapa de ACM Neto. Ou seja, vai tentar fechar a carreira como senador.

Brincadeira nossa com ele: vou escrever no jornal que você passou a vida inteira no céu e agora quer o paraíso.

E ele, rindo:

– Eu diria que passei a vida inteira no purgatório e agora quero o céu.

E em 2026, será Lula ou a oposição, já que, o União Brasil, o partido dele, tem três ministros no governo?

– É um caso para se avaliar. O nosso acordo com Lula é para a governança.

Ou seja, quer ir além de Novaes, fechando com chave de ouro a disputa de 13 eleições sempre com vitórias.

Homenagens –Zé Rocha já é nome de escola na terra dele, em Coribe, mas diz não estar preocupado em ganhar de Novaes. A trajetória pessoal é claro que é motivo de orgulho para ele.

– É algo que você vai construindo aos pouquinhos, no dia a dia, e quando a gente percebe, a casa está pronta.

Outro baiano que também fica na história como recordista de mandatos é Ruy Barbosa, que foi cinco vezes senador pela Bahia, dividindo o podium com José Sarney, também cinco, pelo Maranhão, com a diferença que este chegou a Presidência da República e Ruy tentou, mas não deu.

Seja como for, fica valendo o ditado. Assembleia, Câmara e Senado podem não ser o céu, mas são a porta.

Colaborou: Marcos Vinicius