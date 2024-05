A Bahia precisa Acordar para a Economia e a Geração Prateada | A TARDE

Quando falamos no tema da população mundial e brasileira com mais de 50 anos, o que é chamado hoje de Geração Prateada ou 50+ podemos pensar em diversas facetas e/ou perspectivas. O mundo envelheceu, e o Brasil, a Bahia não são diferentes. Isso fez com que a economia prateada tenha outro peso no mercado mundial.

Originalmente do inglês, silver economy – economia prateada – é a soma das atividades do mercado voltado exclusivamente para as necessidades das pessoas com 50+. Também é conhecido como “economia da longevidade”, e cresce surpreendentemente conforme a população envelhece e a pirâmide etária se inverte em vários países.

Se engana quem pensa que os gastos do público maduro são voltados apenas para saúde. Com o desenvolvimento da medicina e ciência, a qualidade de vida e longevidade crescem juntas, sendo assim, para este público sobra mais tempo para viajar, empreender, comprar e investir.

E no aspecto organizacional e de posicionamento de mercado, sua empresa sabe como atender esta geração prateada e quanto pode estar perdendo em receitas com isto?

Você acredita que uma organização com uma cultura jovemcêntrica pode ter longevidade ou se perpetuar? Esta mesma organização conseguirá atender uma população com 50 anos ou + sem ter no seu quadro pessoas desta faixa etária?

O tema geração prateada, longevidade, terceira idade, envelhecimento, entre tantas outras nomenclaturas, estão cada vez mais se destacando na mídia mundial. O ​mercado voltado para reverter o envelhecimento pode valer 600 bilhões de dólares em 2025;​O número de idosos no mundo vai dobrar nos próximos 25 ou 30 anos;​No Brasil, em 2030, 29,6 milhões de pessoas terão mais de 60 anos no país, que terá a quinta população mais idosa do mundo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a configuração populacional do Brasil está mudando rapidamente, em 2050, o número de brasileiros acima de 60 anos deve mais que dobrar, ultrapassando os 40 milhões; atualmente as pessoas com mais de 65 anos somam 9,2% da população. E ainda, pelas suas expectativas em 2060, um em cada quatro pessoas no país estará nessa faixa etária.

Para tentar fazer a Bahia acordar para este tema, em agosto a Damicos Consultoria que tem como Sócia-Fundadora, Maiza Santana Neville, um exemplo de longeratividade realiza em 29 e 30/08/24, o Fórum 50+ trazendo para a Bahia as maiores referências nacionais e até internacionais neste tema.

Portanto, fundamental repensar e mapear como as políticas públicas e as políticas corporativas estão sendo realizadas para este público, que tem uma condição única de contribuição em posições de gestão, como formador de equipes, como mentor, consultor interno, especialista sênior, etc.

*Diretor-Executivo da Damicos Consultoria em Liderança e Sustentabilidade

Publicações relacionadas