A chave para o desenvolvimento econômico da Bahia

Kleber Falcão, CFO & Head Corporativo do Grupo Ergo - Foto: Divulgação

A Bahia é território de grandes dimensões, vasto de possibilidades e oportunidades de negócios. Com uma forte presença em setores tradicionais como Indústria, agronegócio e turismo, o estado sempre produziu empresas nacionalmente relevantes, inclusive recentemente, com o surgimento de atividades inovadoras e tecnológicas, destacando-se como um notável polo destes setores.

Ao falarmos de inovação, porém, não nos restringimos apenas às startups e aos setores de tecnologia, mas consideramos também a adoção de práticas modernas em mercados tradicionais. Tais práticas, aliadas à tradição de empresas de economia real, geram grandes resultados em um universo cada vez mais competitivo.

Diversas empresas baianas têm adotado técnicas modernas de gestão e governança corporativa para se manterem relevantes e competitivas. A gestão ágil, gestão horizontal, OKRs (Objectives and Key Results) e o cuidado com a Cultura empresarial, tem permitido, gradativamente, uma resposta rápida e inovadora frente às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes, incentivando, assim, a autonomia, comunicação, colaboração e busca por resultados mensuráveis.

A implementação de boas práticas de gestão, tecnologia e governança não apenas melhora a transparência e a confiança dos investidores, como proporciona uma estrutura sólida para a tomada de decisões estratégicas, gestão de riscos e profissionalização do negócio. Empresas que adotam essas práticas estão melhor preparadas para enfrentar os desafios do mercado e aproveitar as oportunidades de crescimento.

É nesse contexto que o Grupo Ergo, holding de negócios baiana, inovou em segmentos da economia real como logística, agronegócio, real estate e A&B. Durante toda a sua história, o Grupo buscou desenvolver modelos de negócios inovadores. Adotamos um modelo asset light que nos permitiu operar com eficiência e flexibilidade, centrando nossos esforços no pronto atendimento e resolução dos eventuais problemas dos nossos clientes. Desenvolvemos uma cultura forte de cuidado com os stakeholders e incentivamos o “sentimento de dono” junto a equipe, além de fomentarmos um ecossistema de negócios e profissionalização da gestão. Isso permitiu ao grupo uma rápida expansão e posicionamento em mercados nacionais, extremamente competitivos.

Em suma, pode-se afirmar que o modelo de gestão de empresas de tecnologia associado à solidez de setores tradicionais e de economia real tendem a criar um ambiente propício ao surgimento de uma forte comunidade de novos negócios, oportunidades e competitividade. Aplicando essas metodologias as empresas baianas despontarão no mercado local e nacional.

*Kleber Falcão- CFO & Head Corporativo do Grupo Ergo