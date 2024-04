A hora e a vez da eletromobilidade baiana | A TARDE

Nascida em 2020 a partir da iniciativa de dois empresários baianos, a ELEV é uma startup voltada para a infraestrutura de carregamento do veículo elétrico e vem desenvolvendo suas atividades no sentido de proporcionar mais conforto, praticidade e, principalmente, economia ao usuário desse novo modal, cada vez mais presente nos espaços urbanos do país. Segundo a ABVE-Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o mês de fevereiro de 2024 apresentou um total de 10.451 emplacamentos no Brasil, representando um aumento de 143% em relação ao mesmo mês de 2023.

O Programa Mover, criado pelo Governo Federal através de Medida Provisória, em dezembro de 2023, implantou diversos incentivos para a eletromobilidade e promoveu a previsibilidade regulatória necessária para as montadoras de veículos aumentarem seus investimentos para a produção de veículos elétricos no Brasil. A BYD, na Bahia, deu a partida na corrida para ocupar os primeiros lugares no mercado e as demais montadoras não estão paradas e já anunciaram diversos investimentos que somados já extrapolam os 200 bilhões de reais.

Além de gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e investir cerca de R$ 3 bilhões em seu complexo industrial na Bahia, a BYD promete uma verdadeira revolução no setor, e, logicamente, será acompanhada pelo setor comercial, que precisará oferecer produtos e serviços diretamente relacionados à expansão dos veículos elétricos em nosso estado. A revenda de peças automotivas e a comercialização e instalação de carregadores e seus acessórios possibilitarão a criação de diversas empresas, com consequente geração de emprego e renda.

Rapidamente essa transformação na mobilidade urbana também trará significativos benefícios a nossa economia, bem como para a melhoria da qualidade do ar nos principais centros urbanos, e Salvador não poderá ficar de fora desses esforços. Para estar sintonizada com esses avanços, nossa cidade precisará dispor de uma infraestrutura de carregamento capaz de suportar o crescimento acentuado das vendas de veículos eletrificados e, para isso, a ELEV vem desenvolvendo esforços para oferecer a nossa sociedade o que há de mais moderno no mundo nessa área, através de um moderno aplicativo que fornece em tempo real a localização e disponibilidade de um eletroposto, oferecendo a oportunidade do usuário fazer uma reserva antecipada do horário de carregamento ou até mesmo para ser alertado que o seu veículo estará carregado em um determinado intervalo de tempo.

Nesse momento, a ELEV vem buscando investidores para expandir seus serviços para todo Brasil. A eletromobilidade é uma tendência irreversível e inexorável, pois está sintonizada com os anseios de uma sociedade moderna, sustentável e economicamente ativa.

*Ricardo David é Socio diretor da Elev