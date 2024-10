A Revolução da eletromobilidade na Bahia: Como a BYD está Liderando o Caminho

Felipe é gerente de relações institucionais e governamentais da BYD - Foto: Reprodução

O mundo está mudando rapidamente e a Bahia não fica de fora dessa transformação. O tema da mobilidade elétrica tem ganhado cada vez mais força e é fascinante ver como começa a fazer parte da nossa realidade. Estamos em um momento decisivo, o de repensar a forma como nos movemos pelas cidades, cuidar do meio ambiente e criar oportunidades para o futuro.

A Bahia tem um grande potencial para se tornar uma referência nacional em mobilidade elétrica – e esse processo já está em andamento. O estado possui uma das melhores condições para geração de energia limpa do Brasil, com vastas áreas para produção de energia eólica e solar. Esse potencial renovável coloca a Bahia em uma posição estratégica para liderar a transição energética do país e fornecer a base necessária para alimentar a expansão dos veículos eletrificados. No entanto, ainda existem desafios importantes a superar, como a ampliação da infraestrutura de recarga e a criação de uma cadeia de fornecedores locais que possa sustentar o crescimento do setor. Para que a mobilidade elétrica realmente floresça, é fundamental que governo, empresas e sociedade trabalhem juntos, investindo em tecnologia, inovação e, principalmente, em pessoas.

É nesse contexto que a BYD faz a diferença. A empresa já evitou a emissão de mais de 65 bilhões de toneladas de carbono em todo o mundo, posicionando-se como líder na transição para um futuro mais sustentável. No Brasil desde 2015, estamos investindo significativamente na Bahia, não apenas em capital, mas também em compromisso com o desenvolvimento da região. A construção da nossa nova fábrica em Camaçari representa um passo fundamental nessa jornada. Será a maior fábrica da BYD fora da Ásia e terá capacidade para produzir 150 mil veículos na primeira fase, consolidando o estado como um polo da nova indústria automotiva.

Além disso, o projeto da BYD na Bahia irá gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, com prioridade para a contratação de mão de obra local. Estamos comprometidos em contribuir para a capacitação de profissionais, oferecendo treinamentos e oportunidades de crescimento. Isso reflete a nossa visão de que o futuro não se faz apenas com tecnologia, mas com pessoas preparadas e engajadas em construir um ambiente mais sustentável e inovador.

O futuro dos carros eletrificados na Bahia é promissor e com o apoio de iniciativas como as da BYD, a mobilidade sustentável tem tudo para se consolidar. É um processo que depende de esforços conjuntos – governo, o setor privado e a sociedade. Estamos prontos para ser parte ativa dessa transformação, oferecendo tecnologias inovadoras, desenvolvendo parcerias e investindo em projetos que realmente façam a diferença.

Nosso compromisso é com uma Bahia mais verde, inovadora e preparada para os desafios do futuro.

*Felipe Peleteiro é gerente de relações institucionais e governamentais da BYD.