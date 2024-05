Afinal, o que é qualidade de vida? | A TARDE

O questionamento da sociedade em relação à qualidade de vida tem sido cada vez mais frequente. A rotina extremamente agitada aciona o alerta de que precisamos de maior cuidado com a nossa saúde física e mental. Afinal, prevenir é sempre melhor que remediar, não é mesmo?

Alguns dados do comportamento dos brasileiros já refletem essa mudança. Em 2021, de acordo com a ABIAD, 59% dos lares já possuíam pelo menos uma pessoa consumindo suplementos, e esses números só aumentam após as consecutivas crises epidemiológicas que estamos vivenciando.

Alinhadas e atuantes nesse cenário, como boas baianas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da região, as sócias e fundadoras da Nutrition’all concentram suas atividades em pilares fundamentais para a promoção da longevidade saudável. A empresa destaca-se por sua linha de suplementos alimentares 100% naturais, que inclui formulações exclusivas com o foco na prevenção e melhoria da performance física e cognitiva. Com mais de 85% de sua produção localizada na Bahia, a Nutrition’all garante um controle rigoroso sobre a qualidade de seus produtos, desde a seleção da matéria-prima até a entrega express, um diferencial para o mercado B2B baiano.

Projetando um crescimento superior a 300% para 2024, a Nutrition’all não se limita à produção de sua própria marca. A empresa também se destaca no segmento de Private Label, oferecendo desde a terceirização da produção até a gestão completa de operações, incluindo logística e vendas. O objetivo é facilitar a criação de novas marcas essencialmente voltadas à prevenção, alavancando o crescimento desse setor.

Outro pilar muito valorizado pela empresa é o educacional, fomentado por meio de uma aproximação com profissionais de saúde, especialmente nutricionistas, para disseminar conhecimento técnico, embasado por pesquisas e práticas mais atuais em nutrição e suplementação. Já para o público consumidor, a contribuição na conscientização de hábitos melhores acontece principalmente em eventos de alimentação saudável e atividades físicas.

Não podendo deixar de lado a expertise em treinamentos e atuações corporativas, a empresa conta com um projeto destinado a grandes e médias organizações, voltado ao aumento da qualidade de vida dos colaboradores, que resulta significativamente na diminuição de turnover e no aumento de produtividade e engajamento.

Tantas oportunidades de crescimento e expansões motivam a Nutrition’all a buscar mais aprimoramento e inovações, atuando de forma sistêmica, convergindo para essa grande tendência mundial: cuidar da saúde, promovendo a melhora da qualidade de vida e garantindo uma longevidade ativa.

*Manuela Moscozo- Social e gestora Comercial da Nutrition´all