Asminas: uma estratégia de reposicionamento Made in Bahia

Como trazer um gás e alcançar novas metas para uma empresa de comunicação no mercado baiano? Esse foi um questionamento que temos pensado nos últimos três anos desde que fundamos Asminas, uma agência 100% preta, nascida em Salvador e que possui como especialidade o Marketing de Conteúdo focado em estratégias Always-On. Com um notório crescimento em número de clientes e ações realizadas, perguntas como essas serviram para que entendêssemos a importância de trazer a maturidade adquirida com o tempo para a imagem e identidade da nossa marca.

Sempre de olho nos movimentos do mercado de comunicação, nos últimos tempos percebemos um crescimento próprio enquanto uma empresa do setor, principalmente nos baseando em feedbacks adquiridos a partir de muito trabalho e reconhecimento. Costumo dizer que o "boca a boca" se tornou um dos nossos principais meios de divulgação e, desde o surgimento em 2020, no período da pandemia, trabalhamos com marcas como Seda, TIM e Brahma. Em 2023, atuamos com marcas no Festival de Verão, Carnaval de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, além do São João de Campina Grande.

Para ampliar essas conquistas, estamos passando por um reposicionamento durante este segundo semestre. Essa decisão foi pensada a partir de uma visão de crescimento, na qual, entendemos que é preciso avaliar a ampliação da marca Asminas nos últimos anos, aplicando essa maturidade na transmissão da nossa imagem para o mercado, juntamente com futuros planos de expansões para lugares específicos do país.

Em um contexto geral, o reposicionamento é o momento em que as marcas podem olhar para trás e entender com maior profundidade suas fases mais importantes e, a partir disso, conseguir enxergar um futuro mais construído, com metas pré-estabelecidas para os próximos anos, assim, uma marca reposicionada não passa apenas por uma mudança estética, mas também por uma reconstrução.

Dessa forma, esse será o momento de reforçar a nossa identidade e a inspiração que o nosso nome carrega, ao celebrar a rainha Amina, uma das maiores lideranças femininas do século XVI no continente africano, que teve um reinado marcado por grandes avanços econômicos e comerciais. Marcado para o início de agosto, o nosso rebranding começará com os apagões nas redes e a mudança dos perfis no digital.

Além disso, realizaremos a gravação de um filme que abordará a ancestralidade através de um manifesto que busca valorizar as nossas raízes culturais, propósito e visão de futuro. Essa escolha está diretamente ligada à nossa proposta inicial enquanto uma agência formada por pessoas pretas que se orgulham em ser baianas, afinal, a meta é abraçar o mundo sem perder a essência.