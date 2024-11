Bahia de Todos os Talentos: Excelência com Axé fortalece a Economia do Estado

Sócia-fundadora da Limiarh - Foto: Divulgação

A Gestão Estratégica de Pessoas é fundamental para o alcance de objetivos organizacionais e para a lucratividade dos negócios, mas também proporciona mais valor agregado a sociedade e aos clientes que consomem seus produtos e serviços. A Bahia apresenta características específicas em relação à gestão de pessoas em empresas públicas e privadas, que a diferencia de outros estados.

Percebe-se nas empresas baianas uma grande carência de capacitação no que concerne ao atendimento ao público. Gestores e especialistas em Gestão de Pessoas buscam soluções para a escassez de profissionais capacitados disponíveis para atuar em seus estabelecimentos, especialmente no turismo e hotelaria. A atual presidência da ABIH – Bahia, por exemplo, ampliou a sua equipe de gestores, com a Pasta: Diretoria de Capacitação, através da qual foi realizado o planejamento das ações para todo o estado da Bahia, com o objetivo de apoiar seus associados da ABIH no desenvolvimento de talentos.

O Atendimento ao Cliente é uma área sensível e fundamental para os negócios e a IA, por mais eficiente que seja, não consegue substituir um atendimento humanizado. Quando um cliente busca uma empresa para demonstrar insatisfação, ele não quer ser atendido por um robô: ele quer alguém que lhe ouça e busque compreender sua insatisfação e atenda sua necessidade, a exemplo da Apple, que une inovação tecnológica a um suporte personalizado.

O marketing também é essencial para as vendas, influenciando a confiança nas empresas e nos dirigentes, a partir dos seus posicionamentos sociais e políticos que impactam nos resultados e também na imagem da marca, dentro e fora da organização. As empresas que adotam a diversidade cultural e a valorização de práticas sustentáveis ​​geram impactos positivos, como o aumento de receita, atração de investimentos e redução de custos. Um ótimo exemplo é a empresa de Tereza Paim que apresenta um faturamento milionário: premiada e reconhecida dentro e fora do Brasil, a chef baiana conseguiu atualizar e promover a culinária local, com absoluto respeito às origens na cultura da organização.

Por fim, a gestão de pessoas é fundamental tanto no órgão público quanto no setor privado, possibilitando o alinhamento com objetivos organizacionais, além da melhoria no desempenho e engajamento de equipes. A exemplo, temos o crescimento de mais de 1000% do número de associados na atual gestão da Associação Brasileira de RH - ABRH, seccional Bahia, que passou de 52 para 609 associados. Isso se deve à competência da atual gestão, dirigida por Vitor Igdal, mas também ao avanço e maturidade de empresas públicas e privadas de se conectarem com essas ações de forma expressiva.

*Sócia-fundadora da Limiarh