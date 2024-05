Bahia, o Farol da Economia do Mar do Brasil | A TARDE

A Bahia, com sua extensa e deslumbrante costa atlântica, é um dos estados brasileiros que mais se destaca na economia do mar. O vasto potencial econômico da Baía de Todos os Santos, juntamente com sua importância estratégica, oferece inúmeras oportunidades de desenvolvimento econômico e sustentável.

A Baía de Todos os Santos, a maior baía do Brasil, é um ícone natural e cultural da Bahia. As principais atividades desenvolvidas incluem pesca e aquicultura, turismo costeiro e náutico, transporte e logística, energia offshore e iniciativas de desenvolvimento sustentável e a pesca artesanal.

O turismo é um dos motores econômicos mais importantes da Bahia. A Baía de Todos os Santos, com suas águas cristalinas e ilhas deslumbrantes, atrai turistas de todo o mundo. O turismo náutico, é altamente desenvolvido, movimentando a economia local e gerando empregos em hotelaria, gastronomia e serviços turísticos.

O Porto de Salvador, localizado na Baía de Todos os Santos, é um dos principais portos do Brasil. A infraestrutura portuária moderna e eficiente apoia o crescimento econômico e atrai investimentos, fortalecendo a posição da Bahia no cenário econômico nacional e global.

A exploração de petróleo e gás na área offshore da Baía de Todos os Santos é vital para a economia do mar na Bahia. As reservas de hidrocarbonetos e o desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore apresentam oportunidades significativas para diversificar a matriz energética do estado, promovendo o crescimento sustentável.

A crescente acessibilidade a embarcações e atividades náuticas, impulsionada por iniciativas do setor privado e público, está democratizando o lazer náutico na Bahia. A realização de feiras náuticas, como as promovidas pela Barco Show Eventos, tem sido fundamental para esse desenvolvimento. Em apenas três anos, a empresa gerou mais de 100 milhões de reais em negócios e realizou seis edições de feiras, aproximando os baianos da realidade do lazer náutico e potencializando esse setor econômico.

A Bahia é um verdadeiro farol para a economia do mar no Brasil. Seu potencial econômico, aliado à necessidade de um desenvolvimento sustentável, coloca o estado em uma posição de destaque no cenário nacional. Ao aproveitar de maneira equilibrada seus recursos marítimos, a Bahia pode continuar a prosperar, garantindo benefícios econômicos, sociais e ambientais duradouros. A Baía de Todos os Santos, com sua riqueza natural e cultural, permanece como um tesouro a ser explorado e preservado, iluminando o caminho para um futuro sustentável e próspero.

*Hugo Leonardo Assis é fundador do Barco Show Eventos

