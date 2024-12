Baianidade de Tirar o Chapéu!

Paulo Marques é sócio do Palacete Tirachapeu - Foto: Divulgação

Salvador voltou a predominar como uma capital de destaque nacional. Particularmente o seu Centro Histórico vem prestando grande contribuição e se distinguindo como exemplo de persistência na revitalização da primeira rua do Brasil. Edificações que estavam sem uso por décadas, estão se transformando em novos equipamentos na Rua Chile e formando conjuntamente o principal roteiro sofisticado da cidade, não apenas para quem vem conhecer pela primeira vez, mas também para o próprio soteropolitano.

O mais recente equipamento que merece destaque é o Palacete Tira-Chapéu. Esse imponente prédio de 1917, situado em frente ao Elevador Lacerda e a Praça municipal que permaneceu por décadas desativado, demandou um complexo processo de restauro com os órgãos de patrimônio histórico. O nível de arruinamento era tamanho que foram necessários reforços estruturais em toda a edificação, para só então permitir a recuperação de seus assoalhos, forros artísticos e fachada histórica.

A proposta foi restaurar todos os elementos possíveis, sempre mantendo as características mais marcantes do prédio e ao mesmo tempo, adaptá-lo ao seu novo uso. “Foram investidos novos sistemas de climatização, exaustão, equipamentos de segurança e de circulação vertical com o objetivo de reabilitá-lo novamente para se tornar o novo destino de visitação da cidade”, diz Paulo Marques sócio do projeto.

Nesse contexto, atualmente, uma grande mudança de paradigma também vem ocorrendo na região, o próprio soteropolitano está percebendo a quão policiada, limpa e bem cuidada está se tornando a Rua Chile, passando a contar com opções de restaurantes, bares, hotéis, serviço de valet e uma rica programação cultural ao longo do ano.

A novidade é que nos próximos meses o Palacete atuará em conjunto com o Natal Luz, incluindo a realização de evento beneficente voltado para as crianças do Centro Histórico e festa no dia 24 de dezembro. Além disso, continuarão as programações especiais durante o verão, eventos de Carnaval e será mantido no primeiro pavimento do complexo um grande e bem decorado espaço para celebrações. Em breve também serão desenvolvidos ambientes dedicados ao mundo do café, do chocolate, do charuto, e será desenvolvido um pub para degustação de blends internacionais, o que reforça a vocação da primeira rua do Brasil como um dinâmico destino de entretenimento, lazer e turismo.

*Sócio do Palacete Tirachapeu