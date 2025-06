Boutique de Negócios Made in Bahia

- Foto: Divulgação

A Bahia é um celeiro de oportunidades, mas falta explorar mais o mercado de capitais. Para isso, o Business Bahia, a mais atuante comunidade empresarial do estado, através de uma aliança estratégica com a Inter+, conglomerado de empresas com atuação nacional, lançou a Vex Business Bahia Capital, a 1ª Boutique de Negócios com o Selo Made in Bahia, uma casa que acredita que capital e proposito não devem andar separados.

De forma simplificada, o mercado de capitais é um espaço onde as empresas baianas podem captar recursos de investidores como Fundos ou “Families Officers”, geralmente através da emissão de títulos como ações e debêntures, ou via operações estruturadas. É um importante mecanismo para o desenvolvimento econômico do estado, permitindo a mobilização de recursos de poupança para investimentos produtivos, através de instrumentos modernos ágeis e seguros, ajustados a realidade baiana.

Países nos quais o mercado de capitais tem maior protagonismo na economia, em geral, alcançam melhor desempenho em termos de crescimento econômico e desenvolvimento social. Toda a sociedade é beneficiada à medida que o mercado de capitais cumpre aquelas que são suas quatro principais funções: mobilização da poupança, gestão de riscos, alocação eficiente de recursos e aumento da disciplina corporativa.

As possibilidades são muitas: Certificados de Recebíveis Imobiliários, para financiar, loteamentos, incorporações e projetos urbanos estruturados; Certificados de Recebíveis do Agronegócio, conectando o agro baiano a investidores qualificados; FIDCs, para alavancar capital de giro para empresas com base solidas de recebíveis e Debentures, estruturadas para grandes projetos de infraestrutura, energia e mobilidade, com foco em crescimento sustentável. Essas ferramentas funcionam, colocam recursos na economia do estado e rompem com a dependência do credito tradicional, abrindo novos caminhos para os empresários baianos.

Além disso existem as possibilidades de Fusões e Aquisições e de reestruturação de dívidas, reduzindo valores e alongando o perfil desse endividamento. A Vex Business Bahia Capital, pretende ser a casa do empresário baiano “Midle Market”, espremido entre os justos benefícios oferecidos as empresas MPEs e o poder das grandes corporações do mercado “Corporate”.

Temos orgulho de ostentar o Selo Made in Bahia e de estarmos fazendo o caminho inverso de muitas casas que saem do estado para buscar oportunidades em outros locais. Estamos começando uma história aqui, fortalecendo a ponte entre os empreendedores baianos e a Faria Lima, com uma meta clara de atrair nos próximos cinco anos, R$ 1 bilhão para as empresas baianas, para isso, precisaremos de bons projetos, mas isso temos a certeza que não faltará na Bahia.