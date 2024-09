Business Bahia: seis anos valorizando nossa economia

- Foto: Divulgação

Esse mês, mais precisamente no dia 24/08, o Business Bahia completou seis anos. Um movimento transversal, apartidário, com rígidas regras de governança e foco total em debater, propor, e apoiar a economia baiana. Com duzentos e cinquenta gestores e empreendedores ativos, o Business Bahia é reconhecido como referência em comunidade empresarial, e se tornou destaque pelas suas ações que estimulam a relação institucional e republicana entre os gestores públicos e privados.

Nesses seis anos a comunidade realizou diversos eventos com as principais lideranças estaduais e municipais, bem como com líderes do mercado financeiro e empresariais, promovendo debates sobre importantes temas que impactam o empresário baiano, propondo alternativas e levando a esses gestores a opinião majoritária de seus membros. O próximo evento já está marcado, um almoço com o secretário de segurança pública Marcelo Verner, onde cem empresários do Grupo terão oportunidade de conhecer mais profundamente os desafios da segurança publica baiana e os caminhos para reduzirmos os índices de violência em nosso estado.

Dentre as suas diversas realizações certamente a campanha e o selo Made in Bahia é a de maior impacto, possivelmente a maior campanha de valorização dos produtos e serviços baianos. Lançada em 2020, em plena pandemia, o selo se transformou em lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa e hoje adorna embalagens, sites, campanhas institucionais de diversas empresas baianas e representa o orgulho da nossa baianidade empresarial. Com apoio maciço da imprensa baiana, em especial do Grupo A Tarde, a campanha Made in Bahia inclusive, estimulou outras campanhas similares e despertou empresas e empresários a priorizar o consumo de produtos e serviços locais.

Mas o Business Bahia não para, outro mega projeto já está em andamento, dessa vez em parceria com a Zum Brazil e a Zoom Imagem, o Summit de Negócios Made in Bahia que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, onde reuniremos, com a participação das principais empresas baianas, 2000 gestores e empresários para debater os vetores que movimentam a economia baiana e planejar o próximo ano.

A credibilidade do Business Bahia e sua rede de contatos também tem sido utilizada para apoiar eventos empresariais, muitos deles com a logo do Grupo e o Selo Made in Bahia, mas principalmente para liderar e repercutir ações sociais de diversas entidades baianas, afinal acreditamos que além de gerar negócios precisamos ter também uma preocupação com nossos semelhantes.

Temos que valorizar o que já realizamos, mas principalmente focar no que ainda precisamos fazer para continuarmos firmes em nosso proposito de apoiar as empresas e empresários baianos.

*Carlos Sergio Falcão é presidente do Business Bahia