Cartão de marca própria: A solução para o varejo

Marca Própria vem se destacando como uma solução inteligente para o varejo modernizar o crediário e alavancar suas vendas. Com a flexibilidade nas condições de pagamento, a fidelização dos clientes, a redução dos riscos de inadimplência, a melhoria da experiência de compra e o aumento das vendas, essa estratégia se torna uma excelente alternativa para impulsionar o crescimento das empresas no mercado varejista.

Empresas que investiram em promoções atrativas para seus consumidores, conseguiram alcançar bons resultados. Sem burocracias, como a necessidade de ter uma conta em banco, por exemplo, para aprovação do cartão, o varejista abre vantagem frente à concorrência e pode, principalmente, fidelizar o cliente, garantindo que as compras sejam realizadas com mais recorrência nos estabelecimentos. O varejo entendeu que os cartões de loja representam a única opção para milhões de pessoas, que ainda não têm uma conta em banco, um caminho sólido e próspero para a transformação social dessas pessoas. O cartão de loja permite que esse consumidor tenha uma linha de crédito e acesso a uma rede de vantagens.

Os casos de sucesso estão no centro das atenções da UZE, empresa Made In Bahia, com presença nacional e mais de 10 anos de história, nasceu com o propósito de entregar a melhor experiência em serviços para o varejo, facilitando o dia a dia do consumidor e dos profissionais do setor.

Com presença em todo território nacional, a Uze já implementou projetos de cartão em mais de 450 redes varejistas, modernizando o sistema de pagamento e abrindo caminho para uma experiência de compra mais ágil e personalizada para seus clientes. Além disso, a implementação do cartão de marca própria gerou centenas de empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local e reforçando o compromisso da Uze com o desenvolvimento da região.

A Uze também se destaca por ser especialista em terceirização de processos de negócios, com grande experiência voltada a Gestão e Recuperação de Crédito, Central de Relacionamento, SAC, Ouvidoria, Atendimento de mídias sociais, Sites de Reputação, BackOffice e Vendas, contando com um robusto aparato tecnológico, que garante a eficiência e segurança dos processos.

Com essas iniciativas, a Uze não apenas fortaleceu a posição competitiva das empresas no cenário varejista, mas também contribuiu para a modernização do setor como um todo, criando um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável das empresas envolvidas e demonstrando a relevância do cartão de marca própria como uma poderosa ferramenta de transformação e crescimento no mercado atual.