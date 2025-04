Declare o seu amor Made in Bahia

Agenor Cerqueira, presidente da Sescap - Foto: Acervo Pessoal

Você sabia que os baianos têm o direito de destinar parte do imposto de renda devido para entidades que promovam atividades assistenciais, culturais e desportivas, estimulando a proteção a crianças, adolescentes e idosos? Destinar parte do imposto de renda é uma forma legal e segura de incentivar a promoção de projetos socialmente relevantes.

Ao optar por destinar parte do imposto devido a um dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) ou Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa (FDI), que centralizam a captação dos recursos, repassando às entidades que tiveram seus projetos previamente aprovados, os baianos têm assegurada participação ativa na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, sem gastar um centavo a mais.

Iniciado o período da entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), cujo prazo final é 31 de maio, os baianos que optarem pelo envio da DIRPF pelo Regime das Deduções Legais têm o direito de destinar até 6% do imposto devido ao FDAC e/ou FDI. Assim, o contribuinte determina onde parte do seu imposto deve ser aplicado, ajudando a promover inclusão e assistência social, combatendo desigualdades e incentivando que outros baianos exerçam sua cidadania, conferindo destino legal ao seu tributo.

Entidades como o GACC, Hospital Martagão Gesteira, Hospital Aristides Maltez, Obras Assistenciais Irmã Dulce, dentre outras, são exemplos que possuem projetos legalmente aprovados, e estão aptas a receber parte do seu imposto de renda.

O mesmo direito se estende às Pessoas Jurídicas baianas que optam pelo Regime Tributário do Lucro Real, podendo destinar até 1% do imposto apurado para o FDAC e/ou FDI, 2% para projetos esportivos e até 4% para projetos culturais e audiovisuais.

O Business Bahia, grupo de empresários formado por mais de 250 gestores e empreendedores, com o objetivo de conscientizar o baiano da importância de adquirir produtos e serviços de empresas instaladas na Bahia, promove a Campanha Declare o seu Amor Made in Bahia. Pessoas Físicas e Jurídicas podem destinar parte do imposto de renda devido a uma das entidades baianas credenciada, sem custo adicional. Empresas como Vitalmed, Revista Let’s Go, Winners Engenharia Financeira, dentre outras, declaram o seu Amor à Bahia e, seja na pessoa do gestor ou da própria empresa, destinam parte dos seus tributos a entidades que promovem o bem-estar social local.

Se doar é um gesto de amor que conforta, destinar o imposto representa um gesto de amor ampliado pelo exercício da cidadania.

Entre você também nesta campanha de amor ao próximo e Declare o seu Amor Made in Bahia. Ajude quem mais precisa e divulgue esta campanha.