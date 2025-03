Empreendedores Made In Bahia: vencendo desafios para aproveitar as oportunidades

Moises Ribeiro – CEO da Brascoaching - Foto: Divulgação

A Bahia é ótima para viver, e excelente para empreender! Essa frase autoral nos guia no propósito de apresentar a Bahia não só como a terra da felicidade, mas também, como a terra das possibilidades. Isso demanda uma mudança de cultura,

de mentalidade, atitudes, crenças e valores, além de desenvolvimento de

competências, começando pela clareza de quais são nossos maiores desafios e

oportunidades. Tendo em vista que a elevação do nível de consciência é a chave para essa transformação, permita-me fazer algumas provocações, com o objetivo de nos preparar para vencer desafios e aproveitar as oportunidades.

1-Falta de conhecimento especializado- Faz sentido pra você que, na sociedade

do conhecimento, o dinheiro que você ainda não ganha, é pelo conhecimento que

você ainda não tem? Por que os eventos corporativos, devem ficar concentrados no eixo RIO SP, se a Bahia tem o potencial para ser a sede do Festival dos Negócios Extraordinários? O que você tem feito para obter conhecimento de valor sobre o mercado, suas tendências, estratégias avançadas, seu público alvo e sua concorrência? Você já está considerando o impacto da Inteligência Artificial em seus processos? Conhecimento transforma e conecta

2-Falta de Estratégia - Se é você quem está tocando o seu negócio, quem está fazendo ele crescer? Você está trabalhando "no" seu negócio, ou você está trabalhando "o" seu negócio? Não há como vencer desafios e aproveitar oportunidades sem Estratégia.

3-Falta de um time engajado - Você ainda acredita que "mão de obra" é o

maior desafio de sua empresa? Que tal a premissa: "Não existem equipes

ruins e sim, líderes ruins? Você ainda acredita que um empreendedor de sucesso é aquele que faz acontecer? Que tal, é aquele que lidera pessoas que fazem

acontecer?

4-Falta de cultura da inovação- Qual das frases mais permeia sua organização?

"Time que está ganhando não se meche" ou, "Nada é tão bom que não se possa

melhorar"? Os "chefes" ainda dizem que os colaboradores não são pagos para pensar mas para fazer o que eles mandam? Você ainda acredita que o olho do dono é quem engorda o boi? É comum a fala, "aqui sempre foi assim"? O resultado de todos esses desafios não trabalhados é o EMPRESIDIÁRIO

Não tem tempo para a família, amigos e lazer. Sua maior habilidade é apagar incêndios e a cada dia que passa na prisão, criada por ele mesmo, afasta a todos e adoece. Pensando em apoiar Empresários Empreendedores na solução dessas questões, para que possam aproveitar todas as oportunidades que virão por ai, estamos trazendo para a Bahia, o INDELÉVEL BUSINESS EXPERIENCE, Festival de Negócios e Empreendedorismo que será realizado nos dias 16 e 17 de maio no Centro de Convenções de Salvador.

Sucesso absoluto pra você!