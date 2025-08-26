Energia Eólica: O Vento que Move a Bahia e a Windey

Ricardo Galvão - Foto: Divulgação

A Bahia vive um momento histórico no setor energético. Líder nacional em geração eólica, o estado responde por mais de 30% da capacidade instalada do Brasil, com fator de capacidade médio acima de 50% — um dos mais altos do mundo. Isso significa energia limpa, constante e competitiva, que coloca o estado no centro da transição energética nacional.

Com litoral extenso e ventos constantes, a Bahia aproveita um potencial estimado em mais de 100 GW. Além de eletricidade renovável, a energia eólica movimenta a economia: já atraiu mais de R$ 60 bilhões em investimentos, gerou dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos e fortaleceu cadeias produtivas locais. Cada novo parque significa renda para comunidades, melhoria de infraestrutura e arrecadação extra para municípios.

Nesse cenário, a Windey atua como protagonista. Mais que instalar turbinas, a empresa pretende investir em tecnologia avançada, produção local e cooperação internacional. Projetos como o Centro de P&D em Energias Renováveis da Windey Brasil, em Salvador, e o Cimatec Sertão — que integra geração eólica, armazenamento e irrigação — mostram como a Windey conecta inovação à realidade socioeconômica da Bahia e ao futuro do agronegócio sustentável.

O impacto vai além da energia. Em parceria com universidades, governo e comunidades, a Windey pretende fomentar qualificação profissional, transferir conhecimento e adaptar soluções às necessidades regionais. É um modelo que fortalece a indústria nacional e aproxima Brasil e China, criando um ecossistema de inovação verde que vai muito além da geração elétrica.

A energia eólica é mais que resposta à crise climática: é motor de desenvolvimento, integração cultural e inclusão social. Na Bahia, transforma paisagens e destinos. Para a Windey, atuar aqui é alinhar visão global e potencial local, mostrando que o futuro energético se constrói com cooperação, tecnologia e compromisso com as pessoas.

E esse futuro já começou. Made in Bahia.

*Ricardo Galvão- CEO na Windey Energy Brasil