Exportando Soluções Empresariais ’Made in Bahia’ | A TARDE

No complexo e mutante ambiente empresarial no qual vivemos, fruto de um mundo em profunda reconfiguração, a Bahia tem exportado não apenas seus tradicionais produtos, mas também tem disponibilizado soluções de gestão e expertise corporativa.

As caracteristicas culturais da Boa Terra tem dado “régua e compasso” para inúmeras empresas de serviços que se notabilizam exportando expertise empresarial para outras regiões e até mesmo para outros países.

Guardadas as devidas proporções, assim como Florença foi o berço do Renascimento nos séculos XV e XVI, a Bahia desempenhou importante papel na década de 1960 e 1970 através de uma espécie de “renascimento” cultural do Brasil que se manifestou em várias frentes – na Música, no Cinema, na Literatura, e nas Artes Plásticas.

Esse “caldo cultural“ decorrente do fato da Bahia ter sido uma espécie de esquina do mundo, criou um jeito de ser diverso e inclusivo, muito peculiar, que também se manifesta no mundo corporativo.

O exemplo mais evidente é na área da publicidade com os notáveis Duda Mendonça, Nizan Guanaes, Fernando Barros e Sérgio Valente. Na área do Management, o Grupo Business Bahia do qual participo possui mais de 200 membros estelares que brilham em vários setores da Economia.

Dentro desse contexto, o Grupo Empreenda, que cofundei há mais de 20 anos vem contribuindo com inúmeras empresas para ajudá-las a garantir o seu amanhã e a carimbar os seus respectivos passaportes para o futuro. Fazemos isso através de metodologias “Made in Bahia” que criamos para o aprimoramento da Estratégia de Negócios e para o Desenvolvimento de Líderes, ambos programas customizados para cada cliente em vários países.

Além de inúmeras outras empresas baianas que se projetaram no Brasil e no exterior, sabemos que incontáveis executivos baianos estão brilhando ao liderar empresas nacionais. Porém, precisamos equilibrar essa tendência e evitar a evasão de cérebros e talentos, seduzidos por melhores condições em outros mercados.

A Bahia tem condições excepcionais para se tornar um Hub de Excelência em negócios de Educação, Saúde e Tecnologia atraindo clientes de países da América Latina e África. Todo um cluster poderoso poderá ser criado em torno desses três negócios além da nossa vocação turística, ainda subutilizada.

Precisamos desenvolver uma estratégia que ajude a fixar os talentos e a fortalecer nossa terra como uma exportadora “Made in Bahia” de idéias e soluções, não apenas de produtos e talentos. Mesmo os que migram para outros mercados sabem que podemos até sair da Bahia, mas a Bahia nunca sai de cada um de nós!