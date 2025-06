Feira de Santana também é Made in Bahia

Daniel Silveira, fundador do portal Bahia Bahia - Foto: Divulgação

Feira de Santana sempre foi ponto de partida e de chegada. Cidade estratégica, que cruza caminhos, abastece mercados e alimenta ideias. Mas nos últimos anos, Feira deixou de ser apenas um centro logístico e comercial — tornou-se também um polo de inovação, um ecossistema empreendedor e uma usina de oportunidades.

Com mais de 600 mil habitantes e uma economia diversificada que avança do varejo à tecnologia, Feira é hoje a capital do empreendedorismo da Bahia. Isso não é apenas um título simbólico — é uma constatação baseada na força do seu comércio, na criatividade do seu povo e no vigor de quem empreende, mesmo diante dos desafios.

No entanto, toda potência precisa de conexões. Feira de Santana tem força, mas precisa circular mais fora de si — e o estado precisa escutar mais o que Feira tem a dizer. Salvador, região metropolitana e interior precisam entender que o futuro da Bahia passa também por aqui.

É nesse espírito que hoje a cidade recebe um encontro que marca um novo ciclo: o Almoço de Negócios Made in Bahia, com a presença de Carlos Falcão, presidente do Business Bahia e idealizador do maior Summit empresarial do Nordeste. Junto a ele, Glício Oliveira, que anunciará oficialmente a edição TECH do Conexão GO, um dos projetos mais promissores na área de inovação e tecnologia do estado.

O evento integra o movimento “Feira: uma cidade vibrante o ano inteiro”, uma agenda que pretende fazer de cada mês uma nova oportunidade de visibilidade, valorização e desenvolvimento para o empresariado local. Feira é, sim, Made in Bahia — e cada vez mais, é também feita de futuro.