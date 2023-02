Fidellizza: Marketing de Incentivo Made in Bahia

O mundo globalizado vem impondo uma concorrência intensa entre as empresas, e um dos maiores desafios dos líderes é encontrar maneiras de extrair o MELHOR de cada um dentro do negócio.

E é por meio do marketing de Incentivo que as empresas estão conseguindo a melhor versão dos seus empregados com aumento extraordinário nos seus resultados amplamente divulgados pela mídia.

Incremento de vendas, Aumento da retenção de clientes, aumento das margens lucro, Evolução Efetiva no ESG, Redução reclamações, Aumento no NPS, Garantir realização do Planejamento estratégico, otimização da qualidade dos serviços, Redução acentuada de custos, Redução do tour over, Redução desperdícios ,Conquista prêmios para a organização, Melhorias nos processos, Ideias inovadoras.... são alguns exemplos dos resultados alcançados pelos grupos de profissionais participantes das CAMPANHAS MOTIVACIONAIS DE INCENTIVO;

As Campanhas de incentivo, assim como os PRÊMIOS atribuídos àqueles que superam metas e objetivos pré definidos, constituem ferramentas extraordinárias e muito eficazes para reconhecimento e recompensa dos participantes que podem ser funcionários, terceiros ou funcionários dos parceiros, sem vínculo ou subordinação, tanto para empresas privadas como públicas que utilizam seus princípios e métodos como incentivo à meritocracia. Como cada um se motiva de forma diversa o premiado, com total liberdade, é quem decide como resgatar seus pontos, podendo pagar dívidas, comprar, resgatar em dinheiro ou guardar para realizar a viagem dos seus sonhos. Ao pagar PRÊMIOS a sua empresa estará totalmente amparada pela lei 13 4672017 que determina que esses não se incorporam ao contrato de trabalho, não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário e ainda abate todas as despesas no IR.

A Fidelizza Brasil é uma agência de Live Marketing que atua em três áreas: Marketing de Incentivo, Fidelização de clientes através de Cash BacK e Eventos Coorporativos.

Criamos a Fidelizza Brasil, uma empresa MADE IN BAHIA, para aproveitar nosso know how em ajudar as empresas clientes a motivar seus empregados obtendo o máximo de desempenho, Fidelizar clientes, atingir metas e aumentar lucros!

Não há custo adicional, é auto financiável, pois os custos saem integralmente do lucro adicional obtido na própria campanha de Incentivo

Entre Premiar e Castigar seu time opte por premiar, oferecendo reforço positivo, reduzindo reclamações trabalhistas que sempre aumentam na alternativa de castigar quem não bate metas

Fazendo isto, sua empresa se tornará mais produtiva, irá Engajar e focar seu time todo para o atingimento de todas as metas de 2023!!!