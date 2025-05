Formação de preços na construção civil baiana: desafios e oportunidades

Arthur Nemrod, CFO da Innova Engenharia e Construção - Foto: Divulgação

O setor da construção civil na Bahia apresentou um desempenho positivo em 2024, contribuindo significativamente para o crescimento econômico do estado.

Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia cresceu 2,8% em relação a 2023. Esse avanço foi impulsionado, em parte, pelo crescimento de 7,3% na construção civil durante o quarto trimestre de 2024, destacando-se como um dos setores de maior expansão no período.

Para se manter competitivo, precisa constantemente incorporar novas tecnologias, novas práticas, que vão na contramão do que estabelece as formas de contratação do setor público, que, é um impulsionador fundamental do desenvolvimento setor.

A adoção de parâmetros de inovação e sustentabilidade, ampliam a vida útil das construções e asseguram maior eficiência energética são mais do que nunca estratégicas para o crescimento das organizações.

A qualificação profissional em toda a cadeia produtiva é também necessária para maximização dos resultados e para garantir um papel de destaque no setor.

O uso da tecnologia e da inteligência Artificial (IA) para o gerenciamento e implantação dos projetos, são soluções cada vez mais incorporadas às empresas de ponta, permitindo otimizar processos, reduzir custos e aumentar a segurança das obras.

A incorporação das inovações e de práticas de qualificação dos projetos enseja uma adequação dos preços praticados, o que acaba por se tornar um real desafio à disputa de espaço no mercado da construção civil, que tem como um player importante o setor público no Brasil.

Embora se defenda no âmbito dos governos a importância do desenvolvimento sustentável, o mesmo não é levado em consideração quando se define as formas de contratação de projetos de infraestrutura. Em sua maioria, é a pratica do menor preço.

Assim, o que se vê é um conjunto de obras públicas, com tecnologias defasadas, pessoal não qualificado e práticas insustentáveis, que vão desde a insegurança no ambiente construtivo, o excessivo desperdício e a não conclusão dos projetos, com obras inacabadas, muito gasto orçamentário associado e impactos negativos para a população.

Nesse contexto, pensando na excelência da oferta de serviços de qualidade para a sociedade, torna-se essencial se discutir de forma permanente e proativa, novas formas de contratação e incorporação pelo setor público dessa perspectiva, envolvendo os atores, tais como Business Bahia, CREA, Sinduscon, Secretaria de Obras, dentre outros, na busca das formas inteligentes e adequadas de contratações preservando o interesse público, a melhoria continua das empresas que atuam no setor maximizando os resultados, influenciando em toda cadeia produtiva e na melhoria da qualidade de vida da população.