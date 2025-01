Indústrias baianas e as tendências para 2025

Eduardo Sá, Presidente SIMMEB - Foto: Divulgação

O Estado da Bahia destaca-se como um dos polos industriais mais dinâmicos do Nordeste. A combinação de setores tradicionais, como petroquímico e o agrícola, com o avanço de novas indústrias tecnológicas, vem moldando o cenário industrial para 2025.

A principal âncora do setor industrial baiano é o Polo Petroquímico de Camaçari, uma referência nacional. Entretanto, os desafios impostos pela transição energética global exigem uma readequação estratégica. A demanda por produtos mais sustentáveis pressiona as indústrias químicas e petroquímicas a investirem em pesquisa e desenvolvimento com foco em biocombustíveis, materiais recicláveis e tecnologias verdes.

Outro setor em transformação é o de energias renováveis. A Bahia lidera o país na geração de energia eólica e solar. O governo estadual projeta novos investimentos em parques eólicos offshore e na expansão de usinas solares fotovoltaicas no semiárido.

A agroindústria também ocupa posição estratégica com destaque para o Oeste baiano. No entanto, a valorização de práticas sustentáveis vem impulsionando a adoção de tecnologias, como a agricultura de precisão, que promete aumentar a produtividade e reduzir os impactos ambientais.

O setor tecnológico, por sua vez, apresenta crescimento acelerado. A criação de hubs de inovação estimula startups focadas em inteligência artificial, biotecnologia e soluções digitais para logística e comércio. O estado também se beneficia de parcerias com universidades e institutos de pesquisa e tecnologia, a exemplo do SENAI CIMATEC, que forma mão de obra qualificada e fomenta a conexão entre academia e mercado. As tendências apontam para uma Bahia mais conectada com as demandas globais, mas com um forte compromisso no desenvolvimento regional.

O setor metalúrgico e metalmecânico é uma força vital no desenvolvimento de soluções tecnológicas e na dinamização das cadeias produtivas e enfrentará um momento de transição e crescimento marcado por inovação tecnológica, compromisso ambiental e novas oportunidades de mercado.

Hoje enfrentamos desafios enormes como oscilação no custo de insumos, competitividade global, taxas de juros elevadas, dificuldades de acesso à crédito e necessidade urgente de modernização tecnológica. Esses fatores, porém, também representam oportunidades para empresas que buscam inovar e liderar o mercado.

As indústrias baianas são protagonistas no desenvolvimento econômico do estado e estão prontas para enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades do novo ciclo industrial. Com ações coordenadas, investimentos estratégicos e o compromisso de todos os atores envolvidos, a Bahia se consolidará como referência no setor industrial nacional e internacional.

*Eduardo Sá, Presidente SIMMEB (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado da Bahia)