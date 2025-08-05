Inter+ On Demand “Made in Bahia” chegou trazendo estratégias aos negócios baianos

Gui Bamberg é sócio da Inter+ - Foto: Divulgação

O Grupo Business Bahia e o Made in Bahia, dois propulsores de crescimento do ambiente empresarial do estado da Bahia, uniram-se ao ecossistema de negócios da Inter+ para criar soluções voltadas ao fortalecimento dos negócios em nosso estado.

A Inter+ é uma empresa fundada há mais de 30 anos no Nordeste, que desbravou mercados e hoje tem sede na região da Faria Lima, em São Paulo, capital. Integra um completo ecossistema de negócios com gestão nas áreas de marketing, publicidade, captação de investimentos financeiros para diversos setores, M&A, family office, cartão de crédito e de débito, aceleradora de startups de saúde, entre outras especialidades.

A primeira iniciativa, fruto dessa integração trazida para a Bahia, foi a conexão feita pela Inter+, em sociedade com o Grupo Business Bahia e a Vex Capital, originando a Vex Business Bahia Capital, primeira boutique de negócios com o selo Made in Bahia. Agora, por meio do Grupo Business Bahia e do Made in Bahia, a Inter+ traz para o empresariado baiano a Inter+ On Demand.

O conceito On Demand, largamente empregado em mercados maduros, como o norte-americano e alguns mercados europeus, foca na estruturação, treinamento e planejamento estratégico dos departamentos de marketing, abrangendo toda a empresa, com personalização, atuação objetiva e em tempo real, resposta rápida e eficiente às demandas dos clientes e, sobretudo, redução de custos desnecessários na execução de projetos de marketing e de comunicação.

A atuação da Inter+ On Demand não concorre com agências de publicidade. É um trabalho aliado, feito em harmonia. Um modelo que estabelece prazo para a entrega dos resultados, com o objetivo de organizar departamentos de marketing com foco em respostas rápidas e personalizadas, com maior eficácia e uso inteligente de dados.

Entre as soluções com as quais a Inter+ On Demand pode contribuir para os negócios estão: definir os objetivos de mercado, estruturar departamentos de marketing, conduzir um processo de branding, ampliar mercados, planejar estratégias de marketing e de vendas, posicionar e consolidar a reputação das marcas. A Inter+ On Demand faz tudo isso, com uma equipe profissional que mescla profissionais muito experientes e atualizados nas diversas camadas do marketing digital e do analógico.

A Inter+ On Demand também gera conexões de valor com o mercado do Sudeste. Seja em captação de investimentos, gestão de negócios e aproximação com fornecedores especializados em serviços e produtos.

Desse modo, se a sua empresa necessita de estratégias e soluções personalizadas e eficientes, contar com a Inter+ On Demand é o caminho certo para levar os resultados do seu negócio a outro nível.

*Gui Bamberg é sócio da Inter+