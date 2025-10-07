“It’s gonna be a bright sunshine day” na Bahia

Lucas Oswald- CEO da HEOS - Foto: Divulgação

O mercado de energia solar vem se consolidando no Brasil e isso não é algo que ouvimos muito nas mesas de bar. Silenciosamente, o país vem construindo um importante caminho na transição energética mundial e encontrou na Bahia um de seus principais expoentes. Mas... Calma, não estou aqui me referindo aos números.Não que não sejam impressionantes, são. Em 2025, o Brasil atingiu 60,7 GW em capacidade de usinas fotovoltaicas, o que representa 24% da matriz elétrica nacional. Destes, 42,5 GW são de geração distribuída (GD). Neste mesmo ano, a energia solar responde por 15% da matriz na Alemanha, 12% na China, 7% nos EUA e 8% em média global. Com 24%, ultrapassamos grandes economias.

A Bahia, com 4,19 GW distribuídos em todos os 417 municípios, se posiciona entre os líderes nacionais. No 1ºsemestre, ficamos em 2º lugar no ranking nacional deexpansão centralizada, atrás apenas de Minas Gerais. Com mais 24 GW em outorgas, nosso Estado se projeta como um dos maiores polos solares da América Latina, cominvestimentos previstos acima de 100 bilhões de reais até 2030, potencial de atender a 3,64 milhões de consumidores, gerar 700 mil empregos e evitar quase 50 milhões de toneladas de CO2 - equivalente a deixar toda a frota de veículos do Nordeste, parada na garagem, por 1 ano. Mas, como disse, a consolidação não está nos números. No Brasil, apenas 3,20% da população pode usufruir dos benefícios da energia solar; na Bahia, 2,28%. Os números, apesar de relevantes, são ainda muito tímidos.

Passados 13 anos da promulgação da RES 482/687, o pontapé inicial da GD, encontramos um mercado muito mais maduro. Em pouco tempo, o payback de uma usina fotovoltaica saiu de 8 anos, para 2,5 anos. A oferta foi demais; muitas empresas surgiram e sumiram, e nunca foi tão barato instalar uma usina fotovoltaica. Hoje, os sobreviventes da “terra arrasada pelo sol” têm motivos para comemorar. Há uma cadeia de suprimentos bem estabelecida, as Concessionárias estão mais adaptadas, os financiadores mais atentos e o consumidor já sabe o que procurar e o que exigir. O palco está montado.

Somos um dos países (e nossa Bahia, um dos Estados) com os maiores níveis de irradiação do mundo. A energia solar é a fonte de energia mais barata que existe e a única que permite a geração no local de consumo; é a mais democrática. Agora, temos a peça que faltava para umnovo ciclo de crescimento, que traz consigo também a possibilidade do armazenamento dessa energia gerada pelo sol: os atores, prontos para o espetáculo. Apesar das inseguranças e novas Leis que estão (e estarão) sempre em constante adaptação, será um belo dia de Sol - na Bahia, com certeza.

*Lucas Oswald é o CEO da HEOS