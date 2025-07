Lauro é potência Made in Bahia

Parque Shopping Bahia localizado no Município de Lauro de Freitas - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Com pouco mais de 200 mil habitantes, Lauro de Freitas é uma das cidades mais dinâmicas da Região Metropolitana de Salvador e vem consolidando sua posição como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico da Bahia. Detentora de um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 1 bilhão e um dos maiores PIB per capita do estado, o município combina localização estratégica, modernização urbana e um ambiente de negócios cada vez mais atrativo.

A proximidade com o Aeroporto Internacional de Salvador e a ligação direta com a Linha Verde facilitam o acesso a polos turísticos e logísticos. Essa vantagem geográfica, aliada a políticas de incentivo, como a redução de impostos e a desburocratização de processos, tem atraído investimentos significativos, especialmente nos setores de comércio e serviços, que são os principais pilares da economia local.

Lauro de Freitas é uma cidade Made in Bahia: empreendedora, estratégica e em constante movimento como vetor de crescimento imobiliário e com negócios de destaque no estado, que vão além da atividade econômica e oferecem também experiências culturais e esportivas para toda a população da região metropolitana.

Um dos exemplos mais emblemáticos desse desenvolvimento é o Parque Shopping Bahia. Inaugurado em março de 2020 com um investimento de R$600 milhões, o centro multiuso reúne mais de 192 operações e um complexo de lazer, serviços, entretenimento e conveniência, de alto padrão construtivo. O shopping gera cerca de 3 mil empregos diretos e tem previsão de vendas em 2025 próximo ao valor arrecadado anualmente pelo município. Além de impulsionar a geração de renda, o empreendimento provocou uma significativa valorização imobiliária em seu entorno e reforçou a imagem de Lauro como uma cidade moderna, independente economicamente e promissora.

O Parque Shopping Bahia foi concebido para ser mais do que um centro comercial. É um espaço de convivência, entretenimento e oportunidades que movimenta a economia e conecta pessoas de toda a região, e tem muito orgulho de fazer parte da transformação de Lauro de Freitas

Com investimentos consistentes, infraestrutura estratégica e um ecossistema favorável ao empreendedorismo, Lauro de Freitas segue se firmando como um polo regional de inovação e desenvolvimento. A cidade demonstra, na prática, como a combinação entre gestão pública eficiente e iniciativa privada pode transformar territórios e impulsionar o futuro da Bahia.

Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.