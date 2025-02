Liderança Baiana e a evolução da tecnologia: como Avançar?

Agda Lima – Headhunter/ CEO -Talento RH Executive Search & Outplacemen - Foto: Divulgação

A gestão empresarial passa por transformações impulsionadas pelas novas tecnologias. Na Bahia, onde a cultura empreendedora é marcada pela criatividade, adaptar-se rapidamente é essencial para manter a competitividade.

O Novo Perfil do Líder Baiano. O empresário baiano precisa equilibrar tradição e inovação. Não basta delegar essa tarefa; é essencial avaliar a cultura e mentalidade da liderança para identificar como impactam seus times e promovem mudanças. O conceito de "lifelong learning" deve ser aplicado ao negócio, pois o domínio das novas tecnologias é indispensável para a sobrevivência empresarial.

A implementação de soluções como equipes multidisciplinares, preferencialmente lideradas pela área de Gente e Gestão, como Inteligência Artificial (IA), Big Data, gestão digital e marketing digital é fundamental para a evolução das empresas baianas. Segundo Harvard Business Review, MIT Sloan e McKinsey & Company, a digitalização melhora processos,amplia o mercado e aumenta a produtividade.

Desafios da Adaptação Tecnológica. Para muitos empresários, a tecnologia pode parecer um desafio devido a custos, resistência de equipes ou falta de conhecimento. Contudo, existem soluções viáveis:

- Capacitação: Investir em treinamentos para gestores e colaboradores (SEBRAE, 2023).

- Parcerias com startups e hubs de inovação: Acesso a soluções tecnológicas e consultoria (ABStartups, 2023).

- Mentalidade ágil: Testes rápidos e aprendizado constante (Scrum Guide, 2023).

- Ecossistemas de Negócios: Compartilhamento de estratégias e parcerias para inovação.

Alguns Casos de Sucesso. Empresas baianas que investiram na digitalização colhem bons resultados. No turismo, varejo e serviços, o marketing digital atrai clientes; na indústria, a automação otimiza produção. A startup XYZ, por exemplo, implementou IA para melhorar o atendimento e aumentou as vendas em 40%. Outras empresas de sucesso incluem Agilize (contabilidade online), Kinvo (fintech de investimentos) e Sanar (tecnologia em saúde)

Hora de Agir. Com anos de experiência no mercado de hunting executivo, percebo a necessidade urgente da liderança empresarial baiana evoluir na inovação e tecnologia. Sem isso, o crescimento e a sustentabilidade estarão comprometidos. Empresas Made in Bahia devem ser prósperas e competitivas, garantindo um futuro de sucesso. A adaptação tecnológica não é mais um diferencial, mas imprescindível.

