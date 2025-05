Liderança indelével nos negócios da Bahia

Moisés Ribeiro, CEO Indelével Business - Foto: Divulgação

“Líderes são pessoas comuns que obtém resultados incomus de pessoas comuns em situações incomuns” - Peter Drucker

Quando eu pergunto aos empresários baianos, meus clientes de mentoria:

Quais são os maiores desafios que você enfrenta em sua empresa?

A resposta "mexer com gente" ganha de lavada. Essa resposta é acompanhada das expressões "ninguém quer nada com nada", "funcionário é inimigo pago", etc.

De fato, liderar pessoas é um grande desafio. Entretanto, inovação só vem de gente. E esse é o grande segredo das empresas extraordinárias .

Liderança é a capacidade de influenciar pessoas a fazer o que precisa ser feito com mais qualidade e velocidade.

Em outras palavras, é a capacidade de persuadir e convencer as pessoas ao engajamento, que é uma mistura de comprometimento e motivação.

Para fazer isso é essencial que o Lider traga clareza ao seu time sobre os 5 Ps.

1 - Posicionamento - Quem são vocês na fila do sucesso absoluto?

Qual a diferença nítida entre vocês e a concorrência?

Quais são suas vantagens competitivas?

2 - Propósito - (Objetivo carregado de intencionalidade) O que vocês querem? Por que querem? Por que fazem o que fazem?

3 - Proposta de Valor - Que problemas vocês resolvem?

Qual a verdadeira solução que vocês trazem para seu cliente? Como vocês tornam o mundo melhor?

4 - Protagonismo - Faça seu time se sentir responsável e importante. Delegue, acompanhe e reconheça.

5 - Performance - O que você espera deles? Quais são as metas? O que eles ganham atingindo os objetivos?

Quando o lider aplica esses 5 princípios essenciais, o resultado é clareza, direcionamento e muita energia. Seu time será o maior ativo de sua empresa e não um problema a ser resolvido.

Preparamos um evento magnífico para ajudar as lideranças empresariais da Bahia nesse sentido.

Trata-se do INDELÉVEL BUSINESS EXPERIENCE, o melhor Festival de Negócios e Empreendedorismo da Bahia, que será realizado nos dias 16 e 17 de maio no Centro de Convenções de Salvador.

Se fizer sentido pra você desenvolver sua Liderança dos Negócios, faça sua inscrição agora.

Sucesso absoluto pra você!