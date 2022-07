LUMIER: transformando ambientes, com iluminação moderna e sofisticação

Com foco em iluminação para ambientes residenciais e profissionais e a percepção de que o mercado carecia de inovação nessa área nasceu a LUMIER em 2008, inteiramente voltada a esse mercado, com alta tecnologia, peças diferenciadas, qualidade, diversificação e preços competitivos. Chegou com o propósito inicial de atender ao mercado baiano, mas, vislumbrando expandir e atender a todo o território nacional.

O foco na inovação vem, portanto, desde a fundação e com esse olhar, a empresa foi pioneira na Bahia em tecnologia LED. A empresa valoriza e tem como lema o melhor atendimento ao cliente, oferecendo produtos que atendem a projetos de iluminação tanto no âmbito residencial quanto profissional e, enfatize-se, a atividade da LUMIER é direcionada a lojistas da área de iluminação, lojas de material de construção e boutiques.

A LUMIER trabalha com um vasto mix de produtos, tais como: lustres, pendentes, plafons, lâmpadas, refletores LED, além de acessórios que complementam um projeto de iluminação. Ou seja, qualquer demanda do mercado de iluminação está plenamente contemplada no catálogo de produtos da empresa.

A empresa desde o seu nascimento teve como objetivo e decisão tornar-se especialista na área de iluminação e, para isso, investiu robustamente em pesquisas no mercado nacional e internacional resultando em uma linha de produtos de alta qualidade tecnológica e trilha seu caminho com determinada dedicação e muito trabalho, com a finalidade de se tornar o maior fornecedor de produtos de iluminação do Brasil.

A empresa LUMIER investe criteriosamente em recrutamento, seleção e treinamento da equipe e, assim, orgulha-se do time preparado e dotado de excelência técnica, inovador, profissional e, principalmente, comprometido com os nossos clientes e com a missão da empresa.

Para esse resultado de excelência conta também com parecerias nacionais e internacionais, intercâmbio esse, que tem proporcionado as melhores práticas gerenciais, produtos diferenciados em qualidade, contemporaneidade e adequação a cada ambiente, além de ter nos capacitado a desenvolver novas soluções, antecipar tendências e, dessa forma, atender ao cliente em suas expectativas e necessidades.

Seguramente, podemos afirmar que a LUMIER, atualmente, dispõe das melhores alternativas de mercado quando se pensa em iluminação residencial ou profissional. A unidade fabril da LUMIER está localizada em Lauro de Freitas, é uma empresa genuinamente baiana que, além de atender a todo mercado brasileiro já está com projeto em desenvolvimento e previsto para implantação definitiva no ano de 2.024, para ampliar a atuação da LUMIER também em outros países.