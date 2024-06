Made in Bahia celebra quatro anos!

Carlos Sergio Falcão, presidente do Business Bahia - Foto: Divulgação

No próximo dia 13/06, a comunidade empresarial baiana celebrara os quatro anos da campanha e do Selo Made in Bahia. A data ficara registrada na história do estado como um momento de extrema felicidade do Business Bahia, realizador da campanha, que em plena pandemia, uniu empresas, empresários e entidades em prol da economia do estado. Com o slogan “Essa luta é minha, é sua, é nossa “e um Selo que identifica os produtos e serviços baianos, a campanha despertou a baianidade empresarial, o orgulho de consumir os nossos produtos e cativou o interesse da imprensa local e nacional.

Lideranças políticas, dos mais diversos partidos e matizes ideológicas gravaram vídeos em prol da valorização dos produtos baianos e dezenas de líderes empresariais também fizeram questão de apoiar a campanha. Empresas colocaram o Selo em suas embalagens e nas suas peças publicitarias, e gôndolas de supermercado exibiram em destaque os produtos baianos. O sucesso retumbante resultou em aprovação pela ALBA de projeto do deputado Alex da Piata, transformando o Selo Made in Bahia em lei estadual.

Dentre dezenas de órgãos que apoiaram, um se destacou e ajudou a escrever essa história, o grupo A Tarde. Além das notícias relacionadas, criamos essa Coluna Made in Bahia no impresso e no Online, um espaço exclusivo onde as empresas e empresários locais podem contar um pouco da sua história, do seu segmento comercial e dos projetos futuros que impulsionam a economia baiana. Por essa coluna já passaram aproximadamente duzentos gestores baianos, cada um expressando suas conquistas, ideias e contribuições para o desenvolvimento do nosso estado. Certamente muito do reconhecimento que o Selo Made in Bahia tem hoje, se deve ao apoio que tivemos desse veículo, e a ele nossa gratidão por todo apoio recebido nesses quatro anos.

Todos nós sabemos das dificuldades vividas pela economia baiana. Nosso estado vem perdendo protagonismo inclusive no Nordeste e reduzindo sua participação no PIB brasileiro. Apesar de alguns sucessos pontuais, continuamos patinando, não estamos conseguindo melhorar nossos principais índices econômicos. Reverter esse cenário é um trabalho de todos, gestores públicos e privados, um verdadeiro mutirão em prol do nosso desenvolvimento. Acreditamos que o conceito Made in Bahia é importante para fortalecer a cadeia produtiva do estado, afinal a melhor maneira de combater a pobreza, é gerar empregos. Para discutir esses cenários, avaliar alternativas e propor soluções, o Business Bahia lançou na semana passada, em parceria com a Zum Brazil o Summit de Negócios Made in Bahia, uma feira que promete mobilizar os empresários baianos, mas isso será tema de um novo artigo, em breve. Aguardem!

*Carlos Sergio Falcão é presidente do Business Bahia