Marketing Digital na Bahia: Desafios e Oportunidades para Negócios

O mercado de marketing digital na Bahia tem crescido significativamente, impulsionado pelo aumento do acesso à internet e pelas tecnologias digitais. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a demanda por serviços digitais no Nordeste cresceu 20% em 2023, com a Bahia sendo um dos líderes. Esse cenário mostra um grande potencial para estratégias digitais eficazes, mas também destaca desafios a serem enfrentados.

A capacitação profissional é um desafio do setor na Bahia. Apesar do aumento nos cursos e treinamentos, a demanda por profissionais qualificados ainda supera a oferta. Muitas empresas lutam para encontrar talentos capazes de planejar e executar campanhas digitais de alto impacto. Segundo a Fecomércio-BA, apenas 35% das pequenas empresas no estado têm presença ativa nas redes sociais.

Além disso, a resistência à transformação digital é uma barreira significativa. Muitas empresas, especialmente pequenas e médias, são reticentes em adotar novas tecnologias e estratégias digitais devido à falta de compreensão sobre seus benefícios, como aumento da autoridade, humanização da marca, criação de comunidade e, principalmente, crescimento nas vendas e dados como métricas.

A Bahia possui uma vasta quantidade de negócios locais, pequenos e médios, que constituem a espinha dorsal da economia regional. No mercado predador e agressivo, estes negócios são os que mais precisam iniciar a sua presença e estratégia de vendas digitais para competir de forma mais eficaz com grandes empresas, já que esta é a movimentação natural de toda a concorrência. Como diz a Shark Camila Farani: "Hoje em dia ou você é ponto com ou ponto fora!".

A diversidade cultural da Bahia é outro trunfo que pode ser explorado servindo como um diferencial competitivo para marcas que desejam criar uma conexão emocional com seus consumidores.

O Grupo ZYON é uma assessoria de marketing 360 que busca principalmente a performance dos negócios, trabalhando em quatro principais pilares: Posicionamento Digital, Tráfego, Conversão e Fidelização de Clientes. Nosso objetivo é criar um ecossistema de crescimento para as empresas do cenário baiano, oferecendo soluções integradas que incluem a criação de conteúdo, Branding, gestão de CRM, email marketing, automação, campanhas de publicidade online e offline e muito mais.

Com foco na inovação e na performance das vendas, o Grupo ZYON está comprometido em desenvolver estratégias eficazes que se alinham às especificidades culturais e econômicas da Bahia, contribuindo para o crescimento sustentável das empresas locais.

*Raphael Queiroz e Davi Leão, sócios fundadores da Zyon