Mercado imobiliário baiano : O que esperar?

Em unidadesvendidas, o mercado imobiliário baiano em 2024, atéagosto, estava 10% abaixo de 2023 e estimo terminar emtorno de 7 mil unidades vendidas, próximo de 3 bilhõesde reais com grande concentração nos empreendimentoseconômicos (perto dos 50%), que englobam o Minha CasaMinha Vida.

Os produtos especiais, queridinhosdo momento, como os smarts, quarto esala e studio, também devem ter destaque com algo emtorno de 20% das vendas e lançamentos.

Pensando em 2025, dificilmente aSelic estará abaixo de dois dígitos, o que dificultamuito o crédito imobiliário, acredito num cenário comos produtos econômicos destacando-se ainda mais, poispossuem taxa de juros reduzida, além disso, a poucosdias, foi aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia,projeto onde o governo poderá subsidiar ao comprador mais 20mil reais nas unidades do MCMV. Já os produtos paraclasse média devem ser os mais impactados, tanto para vendacomo para lançamento, afinal com crédito caro,o construtor lançará para quem comprar?

O segmento de altopadrão e super luxo deve continuar aquecido noano que vem com belos lançamentos previstos neste segmento como: noterreno do Largo da Graça e no antigo hotel Pestana.

Como tendência percebo algunscaminhos:

Centro histórico – Com o programaRenova Centro da PMS, que pode isentar ITBI eIPTU para quem investir, morar ou comprar imóveisna área e MIP em andamento no Governo do Estado, tornaránovamente um bairro imobiliário.

Maior ingresso de investidores nomercado – Com a chegada da BYD em Camaçari, omercado imobiliário já vem evoluindo em diversos segmentos como empreendimentos unicamente parainvestidor como o lançado em novembro pela rede mundial de Hotéis,a francesa Accor através de sua marca, IBIS.No negócio ,quem compra unidade participa do pool que afere receitanão só das diárias mas também da locação da salade eventos, estacionamento, restaurante e tem até 35% dedesconto nas diárias de qualquer hotel da rede naamérica latina. Vem aumentando também a participação dosinvestidores sendo funding na incorporação substituindoos agentes financeiros tradicionais. Outros não visam usara unidade fisicamente e sim locar buscando a renda passiva.

Construções Offside – Impulsionada pela entradade grandes incorporadoras como a TENDA e sua startup ALEA.O modal consiste em construir umacasa na fábrica em apenas 36 horas,transportada e montada na obra, em 1h e 30min.

A Bahia pelo imenso númerode pequenos municípios, os quais possuem perfilde moradias horizontais é um alvo para estanovidade.

Ao fim, o mercado imobiliáriobaiano em 2025 poderá não ser maravilhoso porconta da Selic, porém, deve superar o bom 2024.

*José Azevedo Filho- Presidenteda Ello Imóveis