Mercado imobiliário: porto seguro para quem deseja morar ou investir

A aquisição de um imóvel é um sonho para muitas pessoas, o que faz do mercado imobiliário um dos segmentos da economia mais relevantes. Crescemos ouvindo dos nossos pais e avós que a casa própria era um bem do qual não deveríamos abrir mão. E se resta dúvida de que essa é uma premissa que ainda vale nos dias de hoje, vamos aos números que o setor imobiliário vem apresentando.

Vivemos, nos últimos anos, um crescimento fora da curva dos demais segmentos da economia. Quando o mundo pedia que ficássemos em casa, a sociedade voltou seu olhar para o lar e o desejo de ter o lugar ideal para morar. Em 2021, a Bahia registrou um crescimento expressivo de novos empreendimentos, com uma alta de 34% em Salvador e 12% no estado baiano, comparado a 2020. Esses percentuais representam um salto de 27.038 para 36.277 imóveis adquiridos e vendidos durante o período.

Ainda no cenário local, assistimos a expansão do Litoral Norte, região metropolitana de Salvador, Chapada Diamantina, regiões que apresentaram um crescimento vertiginoso de novos empreendimentos para atender a alta procura da população. O trabalho home office foi um fator favorável para quem queria viver fora da capital, com mais qualidade de vida, espaço e segurança.

Dando base a todo esse potencial econômico do setor, a Ademi-BA vem pautando o mercado com questões que são nossa prioridade: sustentabilidade, conforto, responsabilidade social, inovação, tecnologia, segurança e qualidade. São muitas as iniciativas que vêm ajudando a fortalecer o mercado imobiliário e a economia do estado baiano.

Em 2022, com o mercado imobiliário em ascensão, retomamos importantes eventos, cujo formato presencial havia sido interrompido com a pandemia. Podemos citar o Prêmio Ademi-BA, A Casa Que Eu Quero, Fórum de Sustentabilidade e, fechando este segundo semestre, Salão Imobiliário da Bahia e a Convenção Ademi-BA, eventos que já fazem parte do calendário anual do nosso estado.

Com esse ano iniciando, em um cenário de algumas incertezas, podemos dizer: o imóvel continua sendo o bem mais seguro a se investir. E a Ademi-BA continuará colaborando para a construção de uma sociedade cada vez melhor.