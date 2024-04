O desafio de criar tecnologia na Bahia | A TARDE

A Cubos nasceu como uma software house e uma venture builder. Na época não sabíamos que esses nomes existiam, mas já sabíamos o que queríamos fazer: construir soluções para outras empresas, através do serviço de desenvolvimento de software. Queríamos ao mesmo tempo construir nossas próprias startups - na qual seríamos a área de tecnologia - e acelerar o crescimento dessas empresas que tiraríamos do papel. Acreditávamos nessa tese, pois éramos e somos apaixonados por entender profundamente um problema e tentar solucioná-lo. Não sabíamos exatamente, mas estávamos criando a forma Cubos de desenvolver soluções. Essa forma consiste em: viver a operação, focar nas jornadas dos usuários e ir além de entregar código, entregar inteligência e solução para o mercado. Sempre partindo da nossa essência, que é mergulhar em novos mundos, estudar, aprender e compartilhar.

Foi em um ambiente de cooperação e muito estudo que tivemos a oportunidade de conquistar clientes no Brasil e no exterior. Desenvolvendo desde MVP’s de app de fidelidade e pontuação, a bancos digitais e software de logística de desmonte de usina nuclear para a Suécia. Ao mesmo tempo tivemos a chance de criar oportunidades de negócios, fundando empresas como a Zig (líder do mercado de eventos chashless), a Zak, a AmigoEdu, a Eatiz, a Aarin, a Cubos Academy e a Cubos DevOps. Cada uma delas em seu devido momento e oportunidade, criando espaço para novos CTO’s, empreendedores e profissionais das áreas de tecnologia, marketing, vendas e tantas outras. A Cubos tem excelentes histórias de sucesso, como a Cubos Academy, formando milhares de novos programadores e contribuindo para transformar o Brasil através da educação; a Zig, líder de mercado e empresa inovadora que atua em mais de 7 países na América Latina e Europa.

Porém, empreender não é nada fácil, pelo contrário, é por muitas vezes infinitamente mais desafiador, muitas barreiras são encontradas e muitos erros cometidos. Costumamos falar na Cubos que “errar não é o problema, mas não aprender é um problema imenso”. Acreditamos que para vencer esses desafios, precisamos de consistência nos nossos aprendizados e nos conectar às pessoas certas, pois elas constroem as oportunidades de fato. Para isso é necessário saber filtrar informações úteis ao fazer experimentações, ao analisar mercados e ao receber mentoria. Sendo assim, estar sempre atento ao que são feedbacks poderosos ou apenas distrações, armadilhas que precisam ser vencidas. Acredito que experiência e prática desenvolvem os empreendedores baianos para que encontrem cada vez mais os caminhos para dar vida a suas ideias.

Verivaldo Lobo é CEO da Cubos Tecnologia