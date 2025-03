O Futuro das Lideranças Made in Bahia

João Gomes - Sócio-Diretor da Bem Querer Consultoria - Foto: Divulgação

Vivenciamos uma profunda e intensa transformação no planeta. Um rito de passagem que nos faz testemunhas das experiências de uma mudança de era. O status quo mundial está sendo desconstruído com elevada intensidade e velocidade, impondo transformações radicais advindas da tecnologia e do salto quântico. Uma nova base, uma nova plataforma de hábitos, transações, costumes e negócios passa a moldar o novo tempo que se anuncia.

Dentre as capacidades de um Líder está a de antever, prever e agir a partir da compreensão e entendimento do cenário, contexto, nuances e construir o caminho conduzindo empresas, estruturas, pessoas, negócios, marcas eexperiências para a melhor posição possível.

Precisamos debater e entender a Bahia nesse novo tempo. Nosso Estado tem o paradoxo do enorme potencial e muitos dificultadores estruturais. Temos território, belezas naturais e múltiplos biomas; temos saída para o Oceano; nossa agricultura conquistou altos padrões produtivos e de eficiência com peso nas exportações. O solo da Bahia tem riqueza mineral e abriga criação de animais. Somos naturalmente privilegiados na incidência de vento e sol gerando energia limpa. Temos água potável (mesmo com áreas com estresse hídrico). Precisamos nos posicionar na vanguarda, na atuação imediata no presente de forma que possamos dar um salto mais alto (não para o próximo nível de crescimento) mas para alcançar o nível que está delineado para o futuro próximo. Isso requer novos conhecimentos, investimento em inovações e benchmarking, pesquisas, novas qualificações, novas politicas e incentivos. Requer uma agenda e articulação de lideranças para o futuro.

Quando alguém verifica o selo de origem de um determinado produto é praticamente impossível não associarmos mentalmente essa procedência àreferências que temos. O selo Made in Bahia carrega em seu entorno uma expectativa. A Bahia é uma expectativa sempre de algo surpreendente, inovador, que tem um “não sei bem o quê”. É uma responsabilidade herdada e mantida até aqui mesmo com altos e baixos. Para o futuro, as lideranças Made in Bahia precisam fortalecer os conhecimentosadquiridos com agregação de valor em seus produtos, serviços e experiências equilibrandotradição e vanguarda; singularidade com pluralidade; discrição e exuberância; ineditismo e antropofagia. A inventividade baiana, se acelerada na base do somatório de suas competências, no associativismo engrandecedor e gerador de tração de conhecimento e cultura empresarial, poderá ostentar ainda mais o selo Made in Bahia sendo futuramente esta referência como procedente da “Wakanda” brasileira.