Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > MADE IN BAHIA

MADE IN BAHIA

O tarifaço americano e a economia baiana

Confira a coluna Made In Bahia desta terça-feira, 21

Carlos Sergio Falcão, presidente do Business Bahia
Por Carlos Sergio Falcão, presidente do Business Bahia
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem O tarifaço americano e a economia baiana
Foto: Claudio Colavolpe

A decisão dos Estados Unidos de elevar tarifas de importação sobre diversos produtos nacionais reacendeu uma preocupação antiga do comércio internacional: quando as maiores economias endurecem políticas comerciais, os efeitos ultrapassam suas fronteiras. Para a Bahia, apesar de, segundo a Fieb, apenas 7,1% das exportações baianas serem para os EUA, o impacto pode ainda ser relevante, exigindo rápida adaptação do setor produtivo local.

Os segmentos mais expostos são aqueles que possuem participação significativa no mercado americano. O setor de celulose, um dos principais produtos da pauta exportadora baiana, pode enfrentar redução de competitividade caso os custos de acesso ao mercado dos Estados Unidos aumentem. A indústria química e petroquímica básica, concentrada no Polo de Camaçari, além da produção de plásticos, borracha e pneus, também podem sofrer com menor demanda e maior concorrência internacional, especialmente se houver redirecionamento da produção de outros países para mercados onde a Bahia atua.

Tudo sobre Made In Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Outro setor sensível é o de frutas e produtos agroindustriais. Embora a diversificação de destinos tenha avançado nos últimos anos, os Estados Unidos continuam sendo um mercado importante para frutas tropicais e derivados do cacau. Tarifas maiores reduzem margens, pressionam preços e podem comprometer investimentos e geração de empregos.

Por outro lado, alguns setores ficaram fora do tarifaço, e assim o momento também cria oportunidades. Empresas exportadoras tendem a acelerar a busca por novos mercados na Europa, Ásia, Oriente Médio e América Latina. A Bahia reúne vantagens competitivas importantes, como localização estratégica, capacidade portuária, disponibilidade de energia renovável e uma produção agroindustrial diversificada, fatores que favorecem essa expansão.

Nesse cenário, o poder público e as entidades representativas também possuem papel relevante. A negociação constante para ampliação das exceções, a ampliação da promoção comercial internacional, o fortalecimento da infraestrutura logística, a redução do chamado “Custo Brasil” e o apoio às pequenas e médias empresas exportadoras podem minimizar os efeitos negativos do tarifaço e ampliar a competitividade baiana.

A história demonstra que barreiras comerciais costumam gerar dificuldades no curto prazo, mas também podem acelerar transformações. Para a Bahia, o desafio será converter um ambiente externo mais restritivo em oportunidade para diversificar mercados, sofisticar sua pauta exportadora e fortalecer sua presença no comércio internacional. Quem agir rapidamente poderá sair desse processo mais competitivo e menos dependente de um único destino para suas exportações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

comércio internacional Diversificação de Mercados exportações da bahia tarifas de importação

Relacionadas

Mais lidas