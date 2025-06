Orgulho! Cinco anos de Made in Bahia

Carlos Sergio Falcão falou sobre a Made in Bahia - Foto: Divulgação

Essa semana todos os empresários que geram emprego e renda no nosso estado, devem se unir para comemorar o quinto aniversario da mais bem sucedida campanha de valorização dos produtos e serviços baianos. A campanha e o Selo Made in Bahia.

Pensada e lançada pelo Business Bahia, em plena pandemia, essa campanha, suprapartidária, contou com o apoio das principais lideranças políticas e empresariais do nosso estado, que gravaram vídeos conclamando a nossa população a privilegiar os produtos e serviços locais. A imprensa baiana abraçou o projeto e deu o merecido destaque em sites, jornais, rádio e programas de televisão. Centenas de empresas passaram a utilizar o Selo em seus anúncios, cards e sites, ostentando o orgulho também da nossa baianidade empresarial. Para coroar esse sucesso, o deputado estadual Alex da Piatã, abraçou a ideia e aprovou na Assembleia Legislativa do estado projeto de Lei oficializando o Selo Made in Bahia.

Nesses cinco anos foram muitas conquistas, mas duas fizeram a diferença nessa curta história. A primeira é essa Coluna semanal no impresso e online no Jornal A Tarde. Por aqui já passaram mais de 250 empresários baianos, contando a participação e importância da sua organização para o desenvolvimento da Bahia. É motivo de orgulho para o Business Bahia essa parceria com o mais tradicional veículo de comunicação do estado. A todos vocês que fazem parte dessa família, nosso muito obrigado.

A segunda grande conquista foi o Summit Made in Bahia, cuja 1ª edição aconteceu no ano passado, no Armazen Convention. Uma união de esforços do Business Bahia com a Zum Brazil e a Zoom Imagem, que atraiu 3500 inscritos e 70 marcas, um verdadeiro sucesso, que certamente se repetira na edição desse ano, em novembro no Centro de Convenções. Esse Summit não é um evento, mas a celebração do empreendedorismo baiano.

O Made in Bahia, deixou de ser uma campanha para se transformar em um movimento em prol da economia baiana e como tal tem que estar sempre inovando, aglutinando forças com todos que acreditam no nosso estado, e que veem aqui um celeiro de oportunidades. Assim, na celebração desses cinco anos, anunciaremos mais uma novidade. A parceria do Business Bahia com a Inter+, um grupo de atuação nacional em vários segmentos e o lançamento da Vex Business Bahia, a 1ª Boutique de Negócios Made in Bahia, com o objetivo de atrair recursos de todo Brasil para Bahia através do mercado de capitais.

Sabemos que temos muito que celebrar pelas nossas conquistas nesses cinco anos, mas também sabemos que nossos desafios são gigantes. Desigualdade social, educação deficiente, segurança pública são alguns desses desafios, porém teremos mais possibilidades de vence-los se, nós, empresários, estivermos unidos e com orgulho de sermos Made in Bahia.