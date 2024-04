Os desafios da gastronomia na Bahia | A TARDE

Entre muitos fechamentos e novas aberturas, segmento enfrenta grandes desafios. Diante de um cenário incerto, donos de bares, restaurantes e food services da Bahia buscam caminhos para viabilizarem seus negócios. Os altos impostos cobrados no setor, somados a elevação dos custos dos insumos e mercadorias são apontados como os grandes vilões para quem empreende no segmento.

Atualmente, mais de 52% das empresas do setor operam sem lucros, sendo que quase 30% delas relataram prejuízos operacionais. Segundo a ABRASEL, houve uma queda de 48% em dezembro para apenas 34% em janeiro dos restaurantes que registraram lucros. Para piorar, os donos de bares e restaurantes não conseguem repassar a elevação dos custos ao cardápio fazendo com que mais da metade do setor esteja com dívidas vencidas com impostos, fornecedores e serviços públicos.

Famosos e renomados restaurantes baianos fecharam as portas nos últimos meses, mas alguns empreendedores seguem apostando no setor com novas operações sendo abertas. Estes, acreditam que com gestão de qualidade, criatividade e inovação, é possível sim expandir e lucrar no ramo da gastronomia baiana.

Cocobambu, Martin Pescador, Ki-Muqueca e Winner Sports são exemplos de restaurantes que seguem ampliando suas operações com novas unidades e muitos diferenciais. O Cocobambu inaugurou com sucesso sua mais nova operação no Shopping Paralela. No caso do Winner por exemplo, restaurante focado apenas em empreendimentos residenciais de luxo, que já possui duas operações em Salvador (no Le Parc e em Alphaville 2), agora aposta na expansão para o setor hoteleiro, levando o mesmo conceito e experiência do cliente para as novas bandeiras americanas dos hotéis do Hangar Business, o Wyndham e o Best Western, que passarão a ter toda vasta variedade de cardápio, pratos e drinks no conceito “instagramável” e com preços competitivos para atender não apenas os hóspedes, mas também todo público da região.

Apesar dos grandes desafios que o setor enfrenta, boa parte dos problemas passam pela inexperiência e falta de gestão de boa parte dos operadores do setor gastronômico, muitas vezes novos empreendedores que resolveram arriscar no segmento. E ao que parece, muitos já perceberam isso e estão em busca de treinamento e qualificação, elevando o volume de mentorias e consultorias relacionadas.

Para 2024, apesar de todos os desafios espera-se um crescimento e melhora nos índices aqui na Bahia visto a importância do setor para o turismo, geração de empregos e para o cotidiano dos baianos e soteropolitanos que não abrem mão de um bom happy hour e muito “networking”. Afinal, quem nunca ouviu falar que a maiorias das boas idéias e dos grandes negócios, surgiram de uma mesa de bar?

“Cheers!”

*Sócios Operadores - Winner Sports & Gourmet