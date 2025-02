Os impactos da alta do câmbio na economia baiana

Caio Reis- CEO da Simple Cambio - Foto: Divulgação

A alta do câmbio, com sua acentuada desvalorização do real frente a outras moedas, tem sido refletida diretamente na economia baiana, que é marcada por sua diversidade produtiva e sua grande dependência de setores como agricultura, indústria, turismo e comércio, e vem sentindo as variações cambiais.

A partir do momento que o real se desvaloriza, uma série de efeitos é desencadeada, impactando tanto os consumidores quanto as empresas locais, além de influenciar as políticas públicas e as relações comerciais internacionais.

A Bahia possui uma base exportadora significativa, com destaque para produtos como soja, cacau, frutas tropicais, tabaco e petróleo. Quando a taxa de câmbio sobe, ou seja, quando o real perde valor frente ao dólar e outras moedas fortes, os produtos baianos tornam-se mais competitivos no mercado internacional. Isso pode resultar em um aumento das exportações, beneficiando setores que dependem do comércio exterior. Somente o agronegócio encerrou o ano de 2024 com US$ 6,1 bi de exportação, contra US$ 5,8 bi no ano anterior.

Por outro lado, embora a desvalorização da moeda favoreça as exportações, ela pode também gerar dificuldades para os produtores que dependem de insumos importados. Dessa maneira, a alta do câmbio cria um cenário desafiador para muitas empresas baianas, especialmente aquelas que dependem de importações ou que possuem dívidas em moeda estrangeira.

Afinal, isso pode acarretar no aumento dos custos de produção e pode forçar as empresas a repassarem esses aumentos para os consumidores, o que pode prejudicar a competitividade no mercado interno e até mesmo inviabilizar alguns negócios, caso não consigam absorver os custos. Empresas de menor porte, que têm menor capacidade de adaptação, são as vulneráveis à essas flutuações, encontrando um grande desafio para a manutenção do seu negócio.

