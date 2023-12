Ponte Salvador-Itaparica: um impulso para o desenvolvimento da Bahia | A TARDE

Quando se fala em Ponte Salvador-Itaparica, o senso comum tende a pensar em uma mera obra de infraestrutura que ligará duas cidades. Entretanto, esse é apenas um pensamento reducionista. Em verdade, estamos falando de muito mais que ponte, trata-se de um projeto com potencial transformador da realidade econômica e social de diversas regiões do nosso estado.

Com a quinta maior área territorial do país e quarta maior população, a Bahia enfrenta importantes desafios em termos sociais e econômicos. Muitas cidades do interior ainda carecem de oportunidades de crescimento justamente em função do seu isolamento geográfico e da ausência de uma infraestrutura adequada que propicie uma ponte com os grandes centros. Para se ter uma ideia, atualmente, 39% do PIB estadual está concentrado em Salvador e Região Metropolitana, enquanto o Recôncavo e o Baixo Sul registram apenas 2.38% e 1.73%, respectivamente.

É neste cenário que surge a Ponte Salvador-Itaparica para proporcionar uma ligação mais rápida e eficiente com diversas regiões, do Sul ao Oeste do estado. Isso reduzirá os custos de transporte, estimulará o turismo e facilitará a movimentação de bens e serviços. Serão beneficiados 250 municípios e mais de 10 milhões de baianos.

O impacto social da Ponte é igualmente relevante. A geração de mais de sete mil empregos diretos e indiretos, juntamente com a melhoria do acesso a serviços básicos, contribuirá para a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em muitas regiões. E em virtude da chegada deste equipamento, o Governo da Bahia já vem realizando novos investimentos em Saúde, Educação e Segurança nas cidades da área de influência do projeto. Novas oportunidades também surgirão através dos mais de 50 programas socioambientais que serão desenvolvimentos pela Concessionária em áreas como capacitação de mão de obra local, incentivo ao empreendedorismo, entre outros.

Além disso, a Ponte desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento do Sul da Bahia com a redução de mais de 100 km no trajeto até Salvador. Essa região, conhecida por suas belas praias e cenários deslumbrantes, ganhará mais destaque, atraindo investimentos em turismo. Isso promoverá um desenvolvimento mais equilibrado do estado, reduzindo a dependência econômica de algumas áreas específicas.

A construção dessa que será a maior ponte da América Latina representa um marco na história do nosso estado. Não há dúvida de que a Ponte Salvador-Itaparica é uma oportunidade única para a Bahia avançar em direção a um futuro mais próspero e igualitário.

Cláudio Villas Boas, CEO Concessionária Ponte Salvador-Itaparica