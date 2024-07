Propósito: O motor do crescimento empresarial baiano

- Foto: Divulgação

Pense por um instante: se o estado da Bahia não existisse, que falta faria para o Brasil? O que o mundo perderia se a Bahia não fizesse parte do mapa?

Certamente, você concluiu que o brasil e o mundo perderiam muito. Seguramente haveria menos criatividade, inovação, atitude empreendedora, arte, alegria (e muitos outros aspectos) na humanidade. Afinal, a Bahia tem um propósito por trás da sua existência. E quando cada empresa que está inserida no ecossistema econômico baiano prospera, também contribui para que o propósito da Bahia seja amplificado.

Você já parou para pensar que o propósito empresarial é um elemento crucial para o desenvolvimento das pessoas, dos negócios e da sociedade? Se a sua empresa deixasse de existir, que falta faria para a Bahia?

Bom, o propósito de uma empresa representa a diferença que ela faz na sociedade. É uma força que vai além de simplesmente vender produtos ou serviços, ele é a verdadeira essência que guia todas as decisões estratégicas e ações operacionais de um negócio. É a motivação profunda, o significado mais elevado por trás da existência de um negócio.

Além de fazer a diferença no mundo, o propósito influencia diretamente em três esferas estratégicas dos negócios: relevância da marca, engajamento dos colaboradores e experiência dos clientes.

O propósito é um combustível essencial para o motor de crescimento dos negócios. Além disso, negócios com propósito contribuem efetivamente para o desenvolvimento da economia baiana. Propósito gera lucro. Mas, não é por isso que você deveria declarar um propósito para a sua empresa. O lucro é simplesmente a consequência do impacto positivo que sua empresa gera na sociedade. E este lucro, pode retroalimentar a sua contribuição para o mundo. Juntos, podemos criar uma economia aonde lucro e propósito caminham lado a lado na Bahia.

Por isso, como sócio-diretor da Cazulo, desde 2016, tenho liderado programas de consultoria e educação corporativa para empresas baianas de diversos segmentos. Tenho tido a oportunidade de vivenciar, na prática, o impacto do propósito em diversosnegócios baianos que tenho a honra de atuar como mentor. Acredito profundamente que o desenvolvimento do nosso estado depende de empresas com um propósito nobre, autêntico e transformador. Se tivermos mais empresas com propósitos nobres, certamente teremos líderes mais humanos, culturas organizacionais menos tóxicas, colaboradores mais felizes e negócios mais prósperos. E, acima de tudo: uma sociedade mais justa e um planeta mais saudável.

Afinal, parafraseando Richard Barrett, empresas com propósito não querem apenas ser as melhores da Bahia, mas também, as melhores para a Bahia.