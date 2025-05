Segurança privada é pilar estratégico na Bahia

Raimundo Junior, diretor do Grupo Max Forte - Foto: Divulgação

A segurança privada é um componente essencial para o desenvolvimento econômico da Bahia, complementando a segurança pública e garantindo um ambiente mais seguro para empresas e cidadãos. Com a promulgação da Lei nº 14.967/2024, que institui o Estatuto da Segurança Privada, o setor passou a contar com uma regulamentação mais moderna, abrangendo desde a atuação de vigilantes até o uso de tecnologias avançadas de monitoramento.

A Bahia enfrenta desafios significativos em segurança pública. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o estado registrou 64.794 casos de roubo a transeuntes em 2023, uma redução de 10,7% em relação ao ano anterior. Além disso, os roubos a estabelecimentos comerciais diminuíram 19,6%, totalizando 3.191 ocorrências.

Esses dados indicam uma tendência de melhoria, mas ainda refletem a necessidade de ações complementares para garantir a segurança da população e das atividades econômicas.

Atualmente, a Bahia conta com 681 empresas ativas no setor de vigilância e segurança privada. Essas empresas desempenham um papel crucial na proteção de patrimônios, na prevenção de crimes e na promoção de um ambiente de negócios mais seguro.

No entanto, é fundamental que os contratantes estejam atentos à legalidade das empresas de segurança. A contratação de serviços clandestinos pode resultar em riscos significativos, tanto para a segurança quanto para a conformidade legal dos negócios. Empresas regulamentadas oferecem garantias de profissionalismo, treinamento adequado e conformidade com as normas vigentes.

Entre as empresas que se destacam na Bahia, o Grupo Max Forte atua há 25 anos no mercado, oferecendo soluções integradas em segurança privada. Composto por três empresas — Max Forte Segurança, Max Confiável e Max Serviços — o grupo atende a diversos setores, incluindo escolas, clínicas, indústrias, varejo, hospitais, eventos, hotéis e supermercados.

Além dos serviços tradicionais, o Grupo Max Forte idealizou o projeto "Bairro Seguro" , uma iniciativa que visa aumentar a sensação de segurança em bairros específicos. Por meio de parcerias com órgãos públicos e ações comunitárias, o projeto contribui para a redução dos índices de criminalidade e fortalece a integração entre segurança privada e pública.

Em um estado com desafios significativos em segurança, iniciativas como a do Grupo Max Forte demonstram o potencial da segurança privada em apoiar o desenvolvimento economico e social da Bahia.