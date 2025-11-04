Summit de Negócios Made in Bahia 2025 começa nesta quarta-feira

Carlos Sergio Falcão, presidente do Business Bahia - Foto: Divulgação

Começa amanhã no Centro de Convenções de Salvador a segunda edição do Summit de Negócios Made in Bahia, que promete conectar o futuro Econômico da Bahia ao Brasil, e já consolidado como um dos maiores encontros empresariais do Nordeste. Idealizado pelo Grupo Business Bahia, pela Zum Brazil e pela Zoom Imagem o evento nasceu com o propósito de impulsionar o desenvolvimento econômico e empresarial do estado, criando uma plataforma de conexões estratégicas entre empresários, investidores, gestores públicos e lideranças de diversos setores da economia.

Mais do que um congresso de negócios, o Summit Made in Bahia é um movimento em prol da inovação, competitividade e valorização do potencial produtivo baiano. A iniciativa busca colocar a Bahia em evidência no cenário nacional e internacional, destacando suas vocações em áreas como energia, turismo, infraestrutura, indústria, infraestrutura, tecnologia e serviços.

A edição de 2025 promete reunir cerca de 4 mil participantes e mais de 100 marcas, entre executivos, empreendedores e gestores de instituições públicas e privadas, dezenas de stands e ativações como: Arena Invest, Cozinha Experimental, Wine Bar e Café com Negócios. Com painéis temáticos, palestras magnas e rodadas de negócios, o evento se destaca por ser multisetorial, o único nesse formato no estado.

Entre os destaques, estão nomes de peso da economia brasileira, como Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Caio Megale, economista chefe da XP, Eduardo Oinegue, ancora da TV Band e Andrea Iorio, palestrante internacional, além de lideranças locais e especialistas de renome nacional. Esses convidados compartilharão visões sobre o futuro dos negócios e os caminhos para tornar a Bahia um polo de investimentos e oportunidades.

O Summit também se consolida como um ambiente privilegiado de networking, onde empresas de diferentes portes têm a chance de se conectar, firmar parcerias e explorar novos mercados. A área de exposição contará com marcas baianas e nacionais apresentando produtos, soluções e inovações que refletem a força empreendedora do estado.

Estou convencido que o Summit nasceu para ser mais do que um encontro de empresários; é uma plataforma de conexões reais, que impulsiona negócios e mostra o potencial competitivo da Bahia para o Brasil e o mundo.

Esse ano também com o apoio do LIDE Bahia, o evento confirma a parceria do Business Bahia com a Zoom Imagem e a Zum Brazil Eventos, reforça o compromisso dos realizadores de consolidar o Summit Made in Bahia como um hub de inovação e negócios no Nordeste, com conteúdo inspirador, oportunidades reais e a energia empreendedora que define o espírito baiano.