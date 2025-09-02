Summit Made in Bahia 2025: Lançamento hoje!

Carlos Sergio Falcão – presidente do Business Bahia - Foto: Divulgação

Acontecerá hoje no restaurante Chez Bernard a apresentação para imprensa e convidados da 2ª edição do Summit Made in Bahia, uma feira de negócios multisetorial, já considerado o mais importante encontro dos produtos e serviços baianos, e que esse ano acontecerá nos dias 05 e 06 de novembro no Centro de Convenções de Salvador.

São esperados 4.000 participantes e cem marcas presentes. Pretendemos debater em nossos painéis assuntos diversos, com os mais importantes players do mercado, cujos temas serão fundamentais para o planejamento do próximo ano, como: A economia do Brasil: perspectivas, competitividade, e desafios frente a geopolítica mundial; A reforma Tributária e seus efeitos sobre a economia baiana; O governo estadual e municipal como indutores do desenvolvimento econômico e social; As carências e a necessidade de fortalecimento da infraestrutura baiana; A importância da educação como forte instrumento de desenvolvimento econômico e social da Bahia; As forças e particularidades naturais que fazem da Bahia destaque no Turismo nacional; A importância multidimensional da saúde e bem estar nas organizações; A força e a importância da comunicação e as necessárias ações contra as “Fake News”.

Diversas especialistas e autoridades nesses temas foram convidados e já confirmaram presença como: O prefeito Bruno Reis que fará a abertura do evento; A secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mila Paes; O secretário da Fazenda de Lauro de Freitas, Ricardo Gois; Os secretários estaduais do Turismo e de Desenvolvimento econômico, Mauricio Bacelar e Ângelo Almeida; O presidente da Codevasf Lucas Felipe; O presidente da BahiaGas, Luiz Gavazza e o economista chefe da XP, Caio Megale. Além deles diversos CEOs e presidentes de empresas também serão convidados para participar de nossos painéis, fomentando o debate institucional entre os gestores públicos e privados que movimentam a economia baiana, uma verdadeira constelação de líderes, que com certeza encantará todos os presentes.

O Summit Made in Bahia tem a realização do Business Bahia, mais influente comunidade empresárial do estado, da Zum Brazil, produtora de eventos com reconhecimento internacional, da Zoom Imagem, uma das maiores empresas do pais em mobiliário urbano e impressão digital, e do Lide/Ba, a maior organização de líderes empresariais do Brasil. Uma verdadeira união de esforços em prol da economia do nosso estado.

Esse evento, é único no seu conceito, uma feira de negócios, transversal e multisetorial, com diferentes “players” do mercado, uma verdadeira celebração da nossa economia, uma prova de que nos baianos sabemos inspirar e gerar novos negócios, conectar pessoas, inovar formatos, mas sem perder a nossa baianidade empresarial.