Summit Made in Bahia: É amanhã!!

Carlos Sergio Falcão é presidente do Grupo Business Bahia.

A ansiedade está tomando os corações de todos os baianos que, como eu, acreditam que nosso estado deve ter ainda maior protagonismo na economia do Nordeste. Amanhã temos o compromisso de estarmos juntos no Summit Made in Bahia, a 1ª Feira de Negócios multisetorial voltada exclusivamente para a promoção dos produtos e serviços baianos. Uma oportunidade única para que, os empresários empreendedores e executivos baianos demonstrem o seu amor a Bahia.

Tendo o Grupo A Tarde como principal media partner, o evento promete ser um divisor de aguas, já na sua primeira edição. A partir dele os seus realizadores, Business Bahia, Zum Brazil e Zoom Imagem pretendem criar uma nova data no calendário dos encontros empresariais no estado, e com isso contribuir para fortalecer o que batizamos de nossa “baianidade empresarial”.

Pensado para ser uma experiencia única, envolvendo palestras, debates, painéis , ativações e exposição de produtos e serviços, o Summit Made in Bahia trouxe para nosso estado figuras proeminentes dos mais diversos segmentos, como financeiro, cultura , turismo, inovação, saúde, energia, petróleo e gás, indústria , economia, publicidade, apostando em dar espaço e voz aos executivos que se destacam na economia local e que juntos proporcionarão aos participantes uma troca de informações “privilegiadas” e facilitarão o planejamento do próximo ano das empresas participantes

Nos do Business Bahia temos uma crença. Para crescermos como entidade empresarial precisamos ser facilitadores e construir pontes para uma relação republicana entre os gestores públicos e privados, sem viés político-partidário, respeitando as diversas matizes ideológicas e valorizando o debate institucional, gerando assim um ambiente de negócio amistoso baseado na ética, na governança e na segurança jurídica. Nessa linha convidamos para nossos painéis além de dezenas de C-Levels empresariais, secretários estaduais e municipais, presidentes de estatais federais e estaduais, e todos os deputados da nossa Assembleia Legislativa.

Não poderíamos ter colocado o Summit Made in Bahia de pé, se não fosse a confiança das cinquenta empresas que adquiriram espaço para expor seus produtos e serviços, dos apoiadores, dos media partners, e dos nossos patrocinadores, todos esses em destaque nas nossas comunicações. Um agradecimento especial ao governo do estado da Bahia que através da Secom, Setur e Secti se destacou nesse apoio e a Prefeitura de Salvador que, logo após encerradas as apurações, e apesar do evento ocorrer em outro município, também se colocou a disposição para nos apoiar nessa reta final.

Assim convido vocês a acessarem nosso site www.summitmadeinbahia.com.br e conhecerem mais sobre essa experiencia única em nosso estado. Nos vemos amanhã!.

